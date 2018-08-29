Голикова оценила эффект от пенсионной реформы почти в 8 трлн рублей
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила эффект от предложений президента Владимира Путина по проведению пенсионной реформы и их стоимость для государства. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Голиковой, с 2019 до 2028 г. от повышения пенсионного возраста пенсионная система получит около 7,8 трлн руб. Эти деньги пойдут на повышение пенсий. «В 2019 г. повышение возраста даст системе около 2,9 трлн руб., но на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн, в том числе бюджетный трансферт», - уточнила она (цитата по ТАСС).
Вице-премьер добавила, что решение Путина об повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьми, то есть до 60, а не 63 лет, будет стоить бюджету 3,2 трлн руб. Голикова уточнила, что снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек. Программа переквалификации россиян предпенсионного возраста, по оценке Голиковой, потребует 30 млрд руб. в течение шести лет. Она охватит примерно 75 000 человек. Увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста - 31,8 млрд руб. в течение шести лет. Программа охватит около 65 800 человек.
Траты на повышение пенсий труженикам села с большим стажем оцениваются примерно в 117 млрд руб. в течение шести лет. Инициатива затронет 1 млн человек. Вице-премьер напомнила о предложении Путина сократить стаж, который требуется для досрочного выхода на пенсию, с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин. «В течение шести лет стоимость этого мероприятия для государства составит 57,4 млрд руб.», - рассказала она.
«Примерно к 2030-2031 гг. мы рассчитываем на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета, то есть Пенсионный фонд должен выйти на самоокупаемость», - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что все доходы Пенсионного фонда пойдут на индексацию пенсий темпами выше инфляции.
Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам. Во время получасового ролика президент заявил, что откладывать пенсионную реформу нельзя. По словам Путина, это безответственно, а нерешительность в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны. Российский лидер предложил смягчить вариант пенсионной реформы от правительства и призвал россиян с пониманием отнестись к этим изменениям. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что смягчение пенсионной реформы приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин