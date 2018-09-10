Вексельберг и Игорь Ротенберг вошли в новую комиссию по модернизации экономики
Председатель правительства Дмитрий Медведев создал комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Возглавил комиссию сам премьер.
Зампредами комиссии стали вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов, ответственным секретарем назначен замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров. В состав комиссии в числе других вошли председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, президент Сбербанка Герман Греф, бывший вице-премьер, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель совета директоров «РТ-инвест транспортные системы» (управляет системой «Платон»), владелец NPV Engineering и «Газпром бурения» Игорь Ротенберг, основатель и гендиректор Qiwi Сергей Солонин.
Комиссия будет координировать федеральные госорганы, местные власти и общественные объединения для выработки государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития России, следует из постановления правительства.
Вексельберг и Ротенберг 6 апреля попали под американские блокирующие санкции (SDN-лист). Ограничения предусматривают замораживание активов физлиц и компаний из черного списка на территории США и запрет на сделки с ними для американских граждан. А гражданам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу таких лиц грозит попадание под вторичные американские санкции.