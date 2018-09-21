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Орешкин рассказал о планах заместить товары США на рынке Китая

Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, однако она открывает возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается, это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке», – отметил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять», – указал министр.

Ранее США объявили о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд.

Орешкин отметил, что торговые войны являются одним из основных факторов прогнозируемого замедления мирового экономического роста, который скажется и на экономике России. Вторым ключевым фактором станет окончание восстановительного роста в развитых странах. Кроме того, повышение инфляции в США приведет к более агрессивному повышению процентных ставок. Наконец, важным фактором являются проблемы в экономиках с дефицитами текущих счетов, например у Турции.

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