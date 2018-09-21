Орешкин рассказал о планах заместить товары США на рынке Китая

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Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, однако она открывает возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
«Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается, это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке», – отметил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).
«Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять», – указал министр.
Ранее США объявили о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд.
Орешкин отметил, что торговые войны являются одним из основных факторов прогнозируемого замедления мирового экономического роста, который скажется и на экономике России. Вторым ключевым фактором станет окончание восстановительного роста в развитых странах. Кроме того, повышение инфляции в США приведет к более агрессивному повышению процентных ставок. Наконец, важным фактором являются проблемы в экономиках с дефицитами текущих счетов, например у Турции.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Курс британского фунта подешевел к доллару США почти на 1,5% после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о тупике в переговорах по Brexit. По состоянию на 16.45 один фунт стерлингов стоит чуть больше 1,3 доллара.
В пятницу Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit «зашли в тупик». Британский премьер предлагала «мягкий» вариант Brexit, предполагающий создание зоны свободной торговли с ЕС.
Теперь Мэй призвала соотечественников готовиться к выходу из ЕС без заключения соглашения о сохранении доступа к единому рынку. В то же время она отметила, что Brexit лучше реализовать без сделки, чем с невыгодной для Британии сделкой.
Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г.
Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit
Emmanuel Dunand / AP
29 марта в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
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OLI SCARFF / AFP
Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
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Christopher Furlong / AP
28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора
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Stefan Wermuth / Reuters
После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
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DANIEL SORABJI / AFP
Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность»
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Matt Dunham / AP
Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
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Thierry Monasse / AP
29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
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OLI SCARFF / AFP
В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции
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Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации (ВТО) по российскому иску из-за американских пошлин на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».
Чиновник объяснил, что процедура рассмотрения претензий предусматривает консультации сторон, содержание которых, согласно правилам организации, раскрывать нельзя. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — добавил он. Теперь Россия продолжит спор по стандартной процедуре, которая, по оценкам Орешкина, может занять несколько лет.
К конце июня российские власти направили запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Претензии российской стороны вызвали дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые весной ввел президент США Дональд Трамп. ВТО отводит на поведение консультаций по спорам до 60 дней. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что разбирательство может быть продолжено через формирование третейской группы.
Вашингтон ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу Трампа, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.
Россия в начале июля ответила на меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.
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Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, а также на знакомого семьи Уриных — помощника депутата Олега Смолина Сергея Комкова. Освобождение Урина подтвердил адвокат Геннадий Шило, который защищал его в суде: «Ему сделали пересчет срока».
По словам собеседников РБК, в августе Рассказовской районный суд в Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил ходатайство об уменьшении срока наказания. 6 сентября областной суд оставил решение в силе. В судах не ответили на звонки.
Адвокат Урина Александр Перелыгин отказался от комментариев, отметив, что нужно получить разрешение клиента на освещение ситуации.
Урина задержали в конце 2010 г. В ноябре 2011 г. его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.
В марте 2013 г. его также приговорили к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что Урин и еще группа людей создавали фиктивные банки и от их имени выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные деньги поступали на счета «фирм-однодневок», подконтрольных группе. В результате этого пяти банкам был причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.
В заключении Урин провел чуть менее восьми лет.
В июне Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.
Бизнес
Новости
«Лукойл» начал продавать моторные масла через Amazon
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Компания «ЛЛК-интернешнл» (подразделение «Лукойла»), которая занимается производством и реализацией масел, запустила продажи моторных масел на площадке американского интернет-ритейлера Amazon, говорится в сообщении российской компании.
Через американского интернет-ритейлера «Лукойл» будет продавать синтетические моторные масла линеек Genesis и «Люкс», они доступны для заказа в Европе. Вскоре компания планирует расширить ассортимент и запустить продажи во всех регионах, где работает бизнес смазочных материалов «Лукойла».
«ЛЛК-интернешнл» производит масла и смазки на девяти заводах в России и за рубежом. Компания поставляет свою продукцию в более чем 100 стран.
Пресс-служба компании напомнила, что «Лукойл» ранее запустил собственные интернет-магазины в России, Казахстане, Турции и Китае, а также на международной площадке Alibaba.
Политика
Новости
Посольство России в Лондоне назвало фейком статью о подготовке побега Ассанжа
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Посольство России в Лондоне назвало фейком статью The Guardian о подготовке российскими дипломатами побега основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Россию. «Очередной пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — написано в официальном Twitter посольства.
Британская The Guardian сегодня написала, что в 2017 г. несколько российских дипломатов якобы вели переговоры с близкими к Ассанжу лицами об организации его побега из посольства Эквадора в Лондоне в дипломатическом автомобиле. По информации газеты, операция была разработана, но отменена за несколько дней до намеченной даты из-за рисков, признанных неприемлемыми.
По мнению газеты, это в очередной раз поднимает вопрос о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. в США, поскольку именно Wikileaks опубликовала украденную хакерами переписку предвыборного штаба Хиллари Клинтон, что нанесло ее имиджу значительный ущерб. Газета напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер прямо называл Россию причастной к хакерской атаке. Сам Ассанж утверждает, что получил переписку не от России.
Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет
Kirsty Wigglesworth / AP
Австралийский программист, журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 г. находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. WikiLeaks – международная организация, которая с 2006 г. публикует секретную информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данной информации. В 2010 г. ресурс опубликовал секретные документы госдепартамента США. США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже
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Lennart Preiss / AP
В 2010 г. Ассанж приехал в Швецию, где намеревался разместить сервер сайта WikiLeaks. Тогда же власти Швеции обвинили его в изнасиловании двух женщин. В связи с этим Ассанж перебрался в Великобританию. Через несколько месяцев суд Стокгольма принял решение о его аресте
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Sean Dempsey / PA Images / Getty Images
Сам Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Ассанж неоднократно заявлял, что это расследование ведется под влиянием США, которые его преследуют за организацию сбора и публикации в открытом доступе секретных документов. Он опасался, что Швеция может передать его в США, и шесть лет назад обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию
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Dominic Lipinski / PA Images / Getty Images
В 2017 г. прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, ордер на его арест утратил силу. Однако британский судебный ордер на его арест продолжает действовать. Если Ассанж покинет территорию посольства, он будет арестован британской полицией за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия, сообщала «Би-би-си». Ассанж опасается, что Великобритания выдаст его США
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Tim Hales / AP
Сотрудники британской полиции дежурили у посольства, чтобы задержать Ассанжа, если он покинет посольскую территорию. Постоянные дежурства завершились в октябре 2015 г. и обошлись Великобритании почти в 13 млн фунтов
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Sang Tan / AP
В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов госдепа. Его арест является приоритетом для американских властей, говорил год назад генпрокурор США. Ассанжу и другим сотрудникам сайта вменяется кража госсобственности, а также нарушение закона о шпионаже
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Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
СМИ сообщали, что Джулиан Ассанж живет в посольстве в маленькой комнате без окон и без кровати, имея из мебели только небольшой стол для работы и полки. Кроме этого в комнате стоит беговая дорожка, на которой Ассанж совершает пробежки. На фото: посольский кот Джеймс
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Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images
В начале 2018 г. власти Эквадора предоставили основателю WikiLeaks статус натурализованного гражданина. Позже МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн. 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что обсудил с британским правительством ситуацию вокруг Ассанжа. Он отметил, что Ассанжу в конце концов придется покинуть посольство
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Сирии Башар Асад для обсуждения инцидента с российским Ил-20 несколько раз пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, но так и не смог поговорить с ним по телефону.
Ранее в израильских СМИ появилась информация со ссылкой на министра развития Исраэла Каца. Кац якобы утверждал, что Путин не захотел говорить с Асадом. Президент Сирии был вынужден отправить в Кремль телеграмму с соболезнованиями. «Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — передает слова Пескова «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, президент дал свою оценку произошедшей трагедии на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «[Оценка главы государства] не требует каких-то дополнительных разъяснений», — добавил Песков.
Путин 18 сентября назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 г.
Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 членами экипажа 17 сентября был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. Минобороны России считает, что под удар его подставили израильские самолеты. Власти Израиля отрицают вину своих ВВС и возлагают ответственность на правительственные войска Сирии.
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У санкций, введенных США против России 20 сентября, есть два фактора, в частности недобросовестная конкуренция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По его словам, США, вводя санкции, пытаются «нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». Продукция российского ВПК «не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», подчеркнул Песков.
Второй фактор, по мнению представителя Кремля, — «продолжающаяся санкционная истерика Вашингтона». Она, отметил Песков, «весьма многогранна в своих воплощениях» и «продолжает доминировать у наших американских коллег».
Ранее 21 сентября санкции прокомментировал МИД России. Он заявил, что ограничительные меры стали «национальной забавой» в США. Также на санкции ответил и МИД Китая, чья организация попала под ограничения из-за закупок у «Рособоронэкспорта». Министерство выразило возмущение и подчеркнуло, что сделало США «резкое представление».
20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Под санкции попала и организация при китайском минобороны — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии, а также ее директор.
Экономика
Новости
Bloomberg: в российском правительстве недовольны решением ЦБ повысить ставку
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Высокопоставленные правительственные чиновники недовольны решением Центробанка повысить ключевую ставку, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников.
По словам собеседников агентства, этот шаг ЦБ говорит о признаках паники у регулятора в связи с его опасением повторить ошибки 2014 г. Тогда президент Владимир Путин раскритиковал ЦБ за недостаточно быструю реакцию на обвал курса рубля, отмечает Bloomberg. В декабре 2014 г. ЦБ пришлось экстренно повысить ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%. Происшедшее на прошлой неделе повышение ставки с 7,25 до 7,5% стало первым с того момента.
Другой близкий к Кремлю источник заявил, что с повышением ставки можно было подождать до введения следующего раунда санкций. Однако ЦБ посчитал необходимым поторопиться, чтобы купировать опасения рынка относительно будущих ограничительных мер.
Решение ЦБ повысить до 7,5% было ожидаемым для участников рынка, которые заранее предусмотрели это в уровне своих ставок, однако стало неожиданным для аналитиков. Лишь один из 42 опрошенных Bloomberg экономистов предсказал повышение ставки.
Помощник президента Андрей Белоусов перед заседанием совета директоров ЦБ называл возможное повышении ставки «крайне нежелательным».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки 14 сентября оперативной реакцией денежно-кредитной политики, которая позволит снизить инфляционные риски. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о повышении ставки было объективным.
Bloomberg отмечает, что никто из чиновников публично не выражал недовольства повышением ставки, однако правительство и ЦБ давали противоречивые сигналы по ключевым вопросам. Например, Силуанов предположил, что регулятор может возобновить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца года в случае укрепления рубля. На слова министра отреагировала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая подчеркнула, что регулятор дал жесткое обещание не проводить интервенций до конца года и намерен держать слово. Кроме того, правительство и ЦБ разошлись в оценке будущей инфляции. Силуанов называл прогноз ЦБ завышенным.
Бизнес
Новости
Производитель масла конопли впервые проведет IPO в Европе
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Датский производитель масла конопли StenoCare планирует в октябре провести IPO на бирже в Копенгагене, передает Reuters. Это будет первый случай, когда производитель масла конопли проведет первичное публичное размещение акций в Европе. StenoCare рассчитывает привлечь 18,6 млн датских крон ($2,9 млн).
Как отмечает Reuters, Дания является одной из европейских стран (наряду с Германией, Великобританией, Чехией и Италией), в которой врач может назначить пациенту масло конопли в медицинских целях. StenoCare первой в Дании получила разрешение на импорт, производство и продажу масла конопли на территории страны. Привлеченные в ходе IPO средства компания собирается потратить на строительство производственных мощностей. В будущем компания собирается не только поставлять продукцию на местный рынок, но и экспортировать в другие европейские страны.
Период подписки на приобретение акций StenoCare начнется 24 сентября и завершится 9 октября. Начало торгов запланировано на 26 октября. Компания предложит акции по цене 8,80 датской кроны за бумагу. Рыночная стоимость компании оценена в 59,7 млн датских крон (около $9,4 млн).
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Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» обратил взыскание на принадлежащую холдингу «Г.М.Р. Планета гостеприимства» и находящуюся в залоге у банка серию товарных знаков «Ёлки-палки». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Взыскание обращено на товарные знаки, зарегистрированные на кипрскую компанию I.P. Creations Enterprises Limited, «Ёлки-палки», «Ёлки-палки экспресс», «Ёлки-палки трактир» и другие, а также на товарные знаки «Маленькая Япония». По решению суда права на знаки будут проданы на публичных торгах. Начальная цена знаков «Ёлки-палки» составит 89,1 млн руб., «Маленькая Япония» — около 10 млн руб.
Агентство уточняет, что бренды были заложены в обеспечение обязательств основного заемщика «ФК Открытие» — компании «Бразерс и компания» (бывший оператор сети российских ресторанов Sbarro), входившей в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Сумма долга не раскрывалась. Соответствующий иск от «ФК Открытие» поступил в суд в апреле.
В сентябре прошлого года семья Елашвили, которой принадлежала «Г.М.Р. Планета гостеприимства», решила свернуть ресторанный бизнес. Об этом «Ведомостям» сообщил Мераб Елашвили. Совладельцем группы является его брат Георгий и свояк Роман Шамир. «Я развивал Sbarro и «Ёлки-палки» на перспективу, рассчитывал создать мощную компанию, провести IPO, а оказалось, в нашей стране, где каждые четыре года новый кризис, нельзя строить долгосрочные планы», — расстраивался Елашвили.
В июне суд взыскал по иску «ФК Открытие» 453 млн руб. долга по двум договорам кредитной линии 2012 и 2013 гг. с «Бразерс и компании», а также ее солидарных соответчиков: «Бразерс и компания МСК», «Бэстмил», «Мега фуд восток» и кипрской Planet of Hospitality (Russia) Limited.
Бизнес
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ФАС предложила индексировать тариф «Транснефти» не выше инфляции в ближайшие 10 лет
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит правительству продлить на ближайшие 10 лет действие принципа ежегодной индексации тарифов «Транснефти» на уровень инфляции. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».
«Мы обсуждаем вопрос о том, чтобы продлить [индексацию] на следующие периоды», — сказал он. По словам Голомолзина, ведомство считает, что «этот долгосрочный период может быть увеличен до 10 лет».
Принцип индексации тарифов «Транснефти» с поправкой на инфляцию был утвержден на пять лет — на период с 2015 по 2020 г. — распоряжением правительства в 2014 г.
По нему с 2015 по 2017 г. тарифы индексировались ежегодно на 90% от уровня инфляции, а с 2018 по 2020 г. увеличивается на 90-100% от уровня инфляции.