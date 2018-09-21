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Экономика
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Орешкин рассказал о планах заместить товары США на рынке Китая

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Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, однако она открывает возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается, это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке», – отметил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять», – указал министр.

Ранее США объявили о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд.

Орешкин отметил, что торговые войны являются одним из основных факторов прогнозируемого замедления мирового экономического роста, который скажется и на экономике России. Вторым ключевым фактором станет окончание восстановительного роста в развитых странах. Кроме того, повышение инфляции в США приведет к более агрессивному повышению процентных ставок. Наконец, важным фактором являются проблемы в экономиках с дефицитами текущих счетов, например у Турции.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Экономика
Новости

Фунт упал к доллару после заявления Мэй о тупике переговоров по Brexit

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Курс британского фунта подешевел к доллару США почти на 1,5% после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о тупике в переговорах по Brexit. По состоянию на 16.45 один фунт стерлингов стоит чуть больше 1,3 доллара.

В пятницу Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit «зашли в тупик». Британский премьер предлагала «мягкий» вариант Brexit, предполагающий создание зоны свободной торговли с ЕС.

Теперь Мэй призвала соотечественников готовиться к выходу из ЕС без заключения соглашения о сохранении доступа к единому рынку. В то же время она отметила, что Brexit лучше реализовать без сделки, чем с невыгодной для Британии сделкой. 

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

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Политика
Новости

Россия продолжит спор с США в ВТО

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Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации (ВТО) по российскому иску из-за американских пошлин на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

Чиновник объяснил, что процедура рассмотрения претензий предусматривает консультации сторон, содержание которых, согласно правилам организации, раскрывать нельзя. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — добавил он. Теперь Россия продолжит спор по стандартной процедуре, которая, по оценкам Орешкина, может занять несколько лет.

К конце июня российские власти направили запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Претензии российской стороны вызвали дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые весной ввел президент США Дональд Трамп. ВТО отводит на поведение консультаций по спорам до 60 дней. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что разбирательство может быть продолжено через формирование третейской группы.

Вашингтон ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу Трампа, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в начале июля ответила на меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.

Политика
Новости

Осужденный за избиение и мошенничество банкир Матвей Урин вышел на свободу

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Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, а также на знакомого семьи Уриных — помощника депутата Олега Смолина Сергея Комкова. Освобождение Урина подтвердил адвокат Геннадий Шило, который защищал его в суде: «Ему сделали пересчет срока».

По словам собеседников РБК, в августе Рассказовской районный суд в Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил ходатайство об уменьшении срока наказания. 6 сентября областной суд оставил решение в силе. В судах не ответили на звонки.

Адвокат Урина Александр Перелыгин отказался от комментариев, отметив, что нужно получить разрешение клиента на освещение ситуации.

Урина задержали в конце 2010 г. В ноябре 2011 г. его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.

В марте 2013 г. его также приговорили к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что Урин и еще группа людей создавали фиктивные банки и от их имени выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные деньги поступали на счета «фирм-однодневок», подконтрольных группе. В результате этого пяти банкам был причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.

В заключении Урин провел чуть менее восьми лет.

В июне Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

Бизнес
Новости

«Лукойл» начал продавать моторные масла через Amazon

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Компания «ЛЛК-интернешнл» (подразделение «Лукойла»), которая занимается производством и реализацией масел, запустила продажи моторных масел на площадке американского интернет-ритейлера Amazon, говорится в сообщении российской компании.

Через американского интернет-ритейлера «Лукойл» будет продавать синтетические моторные масла линеек Genesis и «Люкс», они доступны для заказа в Европе. Вскоре компания планирует расширить ассортимент и запустить продажи во всех регионах, где работает бизнес смазочных материалов «Лукойла».

«ЛЛК-интернешнл» производит масла и смазки на девяти заводах в России и за рубежом. Компания поставляет свою продукцию в более чем 100 стран.

Пресс-служба компании напомнила, что «Лукойл» ранее запустил собственные интернет-магазины в России, Казахстане, Турции и Китае, а также на международной площадке Alibaba.

Политика
Новости

Посольство России в Лондоне назвало фейком статью о подготовке побега Ассанжа

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Посольство России в Лондоне назвало фейком статью The Guardian о подготовке российскими дипломатами побега основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Россию. «Очередной пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — написано в официальном Twitter посольства.

Британская The Guardian сегодня написала, что в 2017 г. несколько российских дипломатов якобы вели переговоры с близкими к Ассанжу лицами об организации его побега из посольства Эквадора в Лондоне в дипломатическом автомобиле. По информации газеты, операция была разработана, но отменена за несколько дней до намеченной даты из-за рисков, признанных неприемлемыми.

По мнению газеты, это в очередной раз поднимает вопрос о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. в США, поскольку именно Wikileaks опубликовала украденную хакерами переписку предвыборного штаба Хиллари Клинтон, что нанесло ее имиджу значительный ущерб. Газета напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер прямо называл Россию причастной к хакерской атаке. Сам Ассанж утверждает, что получил переписку не от России.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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Политика
Новости

Песков опроверг сообщения об обиде Путина на Асада

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Сирии Башар Асад для обсуждения инцидента с российским Ил-20 несколько раз пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, но так и не смог поговорить с ним по телефону.

Ранее в израильских СМИ появилась информация со ссылкой на министра развития Исраэла Каца. Кац якобы утверждал, что Путин не захотел говорить с Асадом. Президент Сирии был вынужден отправить в Кремль телеграмму с соболезнованиями. «Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — передает слова Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, президент дал свою оценку произошедшей трагедии на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «[Оценка главы государства] не требует каких-то дополнительных разъяснений», — добавил Песков.

Путин 18 сентября назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 г.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 членами экипажа 17 сентября был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. Минобороны России считает, что под удар его подставили израильские самолеты. Власти Израиля отрицают вину своих ВВС и возлагают ответственность на правительственные войска Сирии.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль назвал две причины американских санкций

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У санкций, введенных США против России 20 сентября, есть два фактора, в частности недобросовестная конкуренция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, США, вводя санкции, пытаются «нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». Продукция российского ВПК «не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», подчеркнул Песков.

Второй фактор, по мнению представителя Кремля, — «продолжающаяся санкционная истерика Вашингтона». Она, отметил Песков, «весьма многогранна в своих воплощениях» и «продолжает доминировать у наших американских коллег».

Ранее 21 сентября санкции прокомментировал МИД России. Он заявил, что ограничительные меры стали «национальной забавой» в США. Также на санкции ответил и МИД Китая, чья организация попала под ограничения из-за закупок у «Рособоронэкспорта». Министерство выразило возмущение и подчеркнуло, что сделало США «резкое представление».

20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Под санкции попала и организация при китайском минобороны — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии, а также ее директор.

Экономика
Новости

Bloomberg: в российском правительстве недовольны решением ЦБ повысить ставку

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Высокопоставленные правительственные чиновники недовольны решением Центробанка повысить ключевую ставку, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников.

По словам собеседников агентства, этот шаг ЦБ говорит о признаках паники у регулятора в связи с его опасением повторить ошибки 2014 г. Тогда президент Владимир Путин раскритиковал ЦБ за недостаточно быструю реакцию на обвал курса рубля, отмечает Bloomberg. В декабре 2014 г. ЦБ пришлось экстренно повысить ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%. Происшедшее на прошлой неделе повышение ставки с 7,25 до 7,5% стало первым с того момента.

Другой близкий к Кремлю источник заявил, что с повышением ставки можно было подождать до введения следующего раунда санкций. Однако ЦБ посчитал необходимым поторопиться, чтобы купировать опасения рынка относительно будущих ограничительных мер.

Решение ЦБ повысить до 7,5% было ожидаемым для участников рынка, которые заранее предусмотрели это в уровне своих ставок, однако стало неожиданным для аналитиков. Лишь один из 42 опрошенных Bloomberg экономистов предсказал повышение ставки.

Помощник президента Андрей Белоусов перед заседанием совета директоров ЦБ называл возможное повышении ставки «крайне нежелательным».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки 14 сентября оперативной реакцией денежно-кредитной политики, которая позволит снизить инфляционные риски. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о повышении ставки было объективным.

Bloomberg отмечает, что никто из чиновников публично не выражал недовольства повышением ставки, однако правительство и ЦБ давали противоречивые сигналы по ключевым вопросам. Например, Силуанов предположил, что регулятор может возобновить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца года в случае укрепления рубля. На слова министра отреагировала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая подчеркнула, что регулятор дал жесткое обещание не проводить интервенций до конца года и намерен держать слово. Кроме того, правительство и ЦБ разошлись в оценке будущей инфляции. Силуанов называл прогноз ЦБ завышенным.

Бизнес
Новости

Производитель масла конопли впервые проведет IPO в Европе

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Датский производитель масла конопли StenoCare планирует в октябре провести IPO на бирже в Копенгагене, передает Reuters. Это будет первый случай, когда производитель масла конопли проведет первичное публичное размещение акций в Европе. StenoCare рассчитывает привлечь 18,6 млн датских крон ($2,9 млн).

Как отмечает Reuters, Дания является одной из европейских стран (наряду с Германией, Великобританией, Чехией и Италией), в которой врач может назначить пациенту масло конопли в медицинских целях. StenoCare первой в Дании получила разрешение на импорт, производство и продажу масла конопли на территории страны. Привлеченные в ходе IPO средства компания собирается потратить на строительство производственных мощностей. В будущем компания собирается не только поставлять продукцию на местный рынок, но и экспортировать в другие европейские страны.

Период подписки на приобретение акций StenoCare начнется 24 сентября и завершится 9 октября. Начало торгов запланировано на 26 октября. Компания предложит акции по цене 8,80 датской кроны за бумагу. Рыночная стоимость компании оценена в 59,7 млн датских крон (около $9,4 млн).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бренд «Ёлки-палки» продадут с торгов за начальную цену в 90 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» обратил взыскание на принадлежащую холдингу «Г.М.Р. Планета гостеприимства» и находящуюся в залоге у банка серию товарных знаков «Ёлки-палки». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Взыскание обращено на товарные знаки, зарегистрированные на кипрскую компанию I.P. Creations Enterprises Limited, «Ёлки-палки», «Ёлки-палки экспресс», «Ёлки-палки трактир» и другие, а также на товарные знаки «Маленькая Япония». По решению суда права на знаки будут проданы на публичных торгах. Начальная цена знаков «Ёлки-палки» составит 89,1 млн руб., «Маленькая Япония» — около 10 млн руб.

Агентство уточняет, что бренды были заложены в обеспечение обязательств основного заемщика «ФК Открытие» — компании «Бразерс и компания» (бывший оператор сети российских ресторанов Sbarro), входившей в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Сумма долга не раскрывалась. Соответствующий иск от «ФК Открытие» поступил в суд в апреле.

В сентябре прошлого года семья Елашвили, которой принадлежала «Г.М.Р. Планета гостеприимства», решила свернуть ресторанный бизнес. Об этом «Ведомостям» сообщил Мераб Елашвили. Совладельцем группы является его брат Георгий и свояк Роман Шамир. «Я развивал Sbarro и «Ёлки-палки» на перспективу, рассчитывал создать мощную компанию, провести IPO, а оказалось, в нашей стране, где каждые четыре года новый кризис, нельзя строить долгосрочные планы», — расстраивался Елашвили.

В июне суд взыскал по иску «ФК Открытие» 453 млн руб. долга по двум договорам кредитной линии 2012 и 2013 гг. с «Бразерс и компании», а также ее солидарных соответчиков: «Бразерс и компания МСК», «Бэстмил», «Мега фуд восток» и кипрской Planet of Hospitality (Russia) Limited.

Бизнес
Новости

ФАС предложила индексировать тариф «Транснефти» не выше инфляции в ближайшие 10 лет

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит правительству продлить на ближайшие 10 лет действие принципа ежегодной индексации тарифов «Транснефти» на уровень инфляции. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».

«Мы обсуждаем вопрос о том, чтобы продлить [индексацию] на следующие периоды», — сказал он. По словам Голомолзина, ведомство считает, что «этот долгосрочный период может быть увеличен до 10 лет».

Принцип индексации тарифов «Транснефти» с поправкой на инфляцию был утвержден на пять лет — на период с 2015 по 2020 г. — распоряжением правительства в 2014 г.

По нему с 2015 по 2017 г. тарифы индексировались ежегодно на 90% от уровня инфляции, а с 2018 по 2020 г. увеличивается на 90-100% от уровня инфляции.

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