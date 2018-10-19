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Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,5%, следует из данных статистического бюро КНР. Таким образом, темпы роста ВВП страны замедлились до минимума с первого квартала 2009 г. – разгара мирового финансового кризиса, пишет Reuters. Аналитики, опрошенные Reuters и Bloomberg, ожидали, что темпы роста экономики КНР составят 6,6% в третьем квартале.

На квартальных показателях, в частности, сказалась торговая война с США и многолетняя кампания по борьбе с долговыми рисками, пишет Reuters.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global предупредило, что Китай может столкнуться с «долговым айсбергом» и «титаническими» кредитными рисками. По оценкам агентства, размер внебалансовых долгов китайских муниципалитетов может достигать 30–40 трлн юаней ($4,5–6 трлн) из-за их инвестиций в инфраструктурные проекты. По оценкам агентства Moody’s, долг финансовых организаций муниципалитетов на конец августа превышал $8,5 трлн.

Кроме того, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд. Из-за обостряющегося торгового конфликта Китай обложил пошлинами почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай «полностью остановились».