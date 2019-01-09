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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). Ранее эксперты финансового института ожидали, что ВВП России увеличится в этом году на 1,8%.

В то же время, по оценкам ВБ, в 2018 г. экономика России выросла на 1,6%, а не на 1,5%, как предполагалось в июне. В 2020 и 2021 гг., ожидают экономисты ВБ, российский ВВП увеличится на 1,8%

ВБ также ухудшил оценку роста мирового ВВП за 2018 г. – на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 3% – и прогноз на 2019-2020 гг. (также на 0,1 п. п.). Эксперты полагают, что в 2019 г. мировая экономика увеличится на 2,9%, в 2020 и 2021 гг. – на 2,8%.

В январском докладе под названием «Перспективы омрачаются» ВБ предупреждает, что на развивающиеся страны (к ним относится Россия) окажет давление падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности. В итоге экономика этой группы стран в 2019 г. вырастет на 4,2%, что на 0,5 п. п. ниже предыдущего прогноза. Также ухудшение экономических темпов ВБ предсказывает для стран-экспортеров сырьевых товаров.

«По мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом. Чтобы сохранить импульс развития, странам необходимо инвестировать в людей, способствовать инклюзивному росту и строить устойчивые общества», – приводит ВБ слова своего исполнительного директора Кристалины Георгиевой.