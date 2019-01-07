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Экономика / Мировая экономика

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Финансовый институт возглавит его исполнительный директор Кристалина Георгиева
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Президент Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщается на сайте финансового института. Исполняющей обязанности президента станет Кристалина Георгиева. Сейчас она – главный исполнительный директор Всемирного банка.

«Для меня было большой честью возглавлять это замечательное учреждение», – приводятся в сообщении слова Кима. По его мнению, во Всемирном банке работают сотрудники, которые преданы «миссии искоренения крайней нищеты». Ким считает, что сейчас как никогда важна работа Всемирного банка в условиях роста числа бедных во всем мире, ухудшения климата, пандемии и голода.

Новое место работы Кима в сообщении не раскрывается, однако отмечается, что после ухода в отставку он присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.

Ким увольняется по собственному желанию, это его «личное решение», пишет The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, близких к Всемирному банку.

Ким возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 г. его переизбрали на второй пятилетний срок. Его полномочия должны были истечь только в 2022 г. Неожиданная отставка Кима, как отмечает The Wall Street Journal, спровоцирует начало борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и критиками контроля США во Всемирном банке, крупнейшем в мире институте финансирования развития.

До прихода во Всемирный банк Ким, по профессии врач-антрополог, занимал должность президента Дартмутского колледжа. Он также был преподавателем медицинского факультета и факультета общественного здравоохранения Гарвардского университета. С 2003 по 2005 г. Ким возглавлял департамент по борьбе с ВИЧ/СПИДом Всемирной организации здравоохранения, отмечается на сайте Всемирного банка.

Кристалина Георгиева начала свою работу во Всемирном банке в 1993 г. В 2004 г. она стала директором и постпредом организации в России. Впоследствии Георгиева заняла посты вице-президента и корпоративного секретаря (2008-2010 гг.). В 2010-2017 гг. Георгиева работала в Еврокомиссии, была вице-президентом по бюджету и кадровым вопросам и отвечала за бюджет Евросоюза. В 2017 г. она вступила в должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

Кристалина Георгиева о перспективах России

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