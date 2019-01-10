Парламент Венесуэлы сообщил об инфляции в 1 700 000% по итогам 2018 года
Потребительские цены в Венесуэле по итогам 2018 г. выросли на 1 698 488%, сообщил на пресс-конференции руководитель комиссии по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман.
«2018 год заканчивается с инфляцией почти 1 700 000%. С этим показателем Венесуэла становится одной из трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории», – написал Гусман на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что плачевное экономическое положение Венесуэлы является результатом узурпации власти, а инфляцию разгоняет Центробанк, запустивший печатный станок для финансирования дефицита бюджета.
Парламент Венесуэлы контролируется оппозицией, которая выступает против президента страны Николаса Мадуро и не признает его легитимность в качестве главы государства.
Острейший экономический кризис с гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом потребительских товаров и лекарств продолжается в Венесуэле уже несколько лет.
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