Орешкин поспорил с Кудриным о причинах отставания от цели по инвестициям
Отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Он пояснил, что по итогам прошлого года «мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли». «Нет возможности наращивать добычу – скромнее инвестиции», – констатировал Орешкин, слова которого приводит «РИА Новости».
При этом министр обратил внимание на опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП. «Больший в номинале общий ВВП – следствие высоких цен на нефть», – пояснил он.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет. По его мнению, выполнению этого плана мешают общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов.
План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат.