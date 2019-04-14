Орешкин поспорил с Кудриным о причинах отставания от цели по инвестициям

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Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е гг. фразу «во всем виноват Чубайс». По его мнению, фраза появилась в 90-е, потому что это было тяжелейшее время для десятков миллионов людей и им нужно было сделать кого-то виноватым. Об этом руководитель «Роснано» сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Чубайс отметил, что ему бы хотелось, чтобы этим виноватым был не он, но так сложилось. «Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось – значит, сложилось. Будем жить с этим», – сказал он (цитата РБК).

Руководитель «Роснано» также рассказал о своем отношении к тому, что его фамилия стала «одной из самых популярных кличек для рыжих котов». По словам Чубайса, нет ничего плохого или обидного в том, что его фамилией называют домашних питомцев. Люди всегда очень хорошо относятся к котам, отметил он.

В 90-х гг. Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов. Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.

В программе «Действующие лица» Чубайс также ответил на вопрос, как ему удалось не попасть в так называемый «кремлевский список» США. По его словам, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает $1 млрд. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», – приводит слова Чубайса «Вести.ru». «У нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», – добавил он. Чубайс считает, что отношения с США в ближайшее время не улучшатся и «сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий».