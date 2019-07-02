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Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда в России

Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета. Всего обсуждалось две методики: одну из них предложило ранее Минэкономразвития, другую – сам Росстат. Обе они не позволяют точно оценить один из ключевых показателей экономики – производительность труда, считают в Росстате.

Согласно майским указам президента Владимира Путина, производительность труда в базовых несырьевых отраслях (к ним отнесли обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, оптовую и розничную торговлю, транспорт) должна расти на 5% в год. Однако оперативно отследить рост оказалось проблематично.

Первая проблема – существенное отличие в показателях производительности труда у разных регионов из-за того, что доля базовых несырьевых отраслей в них различается. Вторая – учет производительности труда в торговле включает в себя торговлю сырьем, и ведомства пока не определились, стоит ли учитывать ее. В-третьих, предприятия, вынужденные сдавать статистическую отчетность до бухгалтерской, постоянно правят свои показатели. По данным замруководителя Росстата Ирины Масаковой, правки вносят до 70% предприятий России, их масштаб, по ее мнению, носит «катастрофический» характер.

Еще одной проблемой для подсчета является передача части задач предприятиями на аутсорсинг, что изменяет статистические показатели производства и трудовых затрат для конкретной компании. Для таких случаев нужна дополнительная отчетность, но на предприятиях ее не ведут. Наконец, компании часто объединяются в группы, которые не оформлены юридически и работают по своим внутренним правилам, устанавливая общее ценообразование и политику использования труда и капитала.