Экономика

Новости

Медведев поручил конфисковывать технику для незаконной рубки леса

Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

Порядок изъятия техники будет таким же, как при незаконном рыбном промысле, отметил Медведев. За нарушение правил рыболовства действующее законодательство предусматривает штраф и возможность конфискации орудий вылова (ч. 2 ст. 8.37 Ко АП РФ).

Медведева также спросили о том, что незаконную вырубку леса называют одной из возможных причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Премьер ответил, что такую связь невозможно предполагать, эту версию должны проанализировать правоохранительные органы и специальные надзорные службы. Накануне премьер поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно, для того чтобы скрыть следы незаконной вырубки.

Лесные пожары в Сибири начались в июле, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса. К тушению лесных пожаров 31 июля присоединилась военная авиация.