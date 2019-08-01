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Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири

Премьер Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно, для того чтобы скрыть следы незаконной вырубки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат правительства. Согласно поручению, проверка должна быть завершена до 1 ноября.

Также Медведев поручил полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьеру Юрию Трутневу и полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло до 20 августа представить предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами.

Кроме того, премьер поручил проработать вопрос выделения средств на тушение пожаров из резервного фонда правительства и создания в Сибири специализированного лесопожарного центра.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

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