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Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

Белоруссия больше не ведет переговоры с Россией о выдаче госкредита на $600 млн. Об этом журналистам сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, передает «Белта».

Он подчеркнул, что Белоруссия обеспечена источниками финансирования в 2019 г. и есть понимание по источникам на 2020 г. Минск рассчитывает до конца года получить китайский кредит в 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн. «Ожидаем решения со стороны Банка Китая, со своей стороны готовим документы для внутригосударственных процедур», – добавил Ермолович.

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией. В апреле первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия кредит предоставит. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг его сообщение и заявил, что вопрос еще в проработке. Позже Силуанов сказал, что кредит Минску возможен после того, как страны примут решение о дальнейшей интеграции во исполнение Союзного договора.

В июле замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что вопрос предоставления российского кредита откладывается, поэтому белорусские власти нашли альтернативный вариант с китайскими кредиторами.