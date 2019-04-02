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Путин одобрил выдачу кредита Белоруссии на сумму до $600 млн

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, кредит будет выдан в соответствии с решением президента Владимира Путина. Деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам, отметил Силуанов. В настоящее время проводятся нужные для подписания соглашения процедуры, добавил министр.

Кроме того, рассказал Силуанов, Белоруссия до конца апреля может получить кредит в $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

О том, что Белоруссия достигла договоренности с Россией по кредиту на 2019 г., заявил в ноябре 2018 г. белорусский министр финансов Максим Ермолович. В феврале 2019 г. он сообщил, что Белоруссия попросила у России $600 млн.

По состоянию на середину мая прошлого года задолеженность Белоруссии по российским государственным кредитам составляла $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей. За 2018 г. Белоруссия заняла у России $879,1 млн в 2018 г., а в январе-феврале 2019 г. — $194,4 млн, в то время как погасила за прошлый год $399,3 млн, а за январь-февраль 2019 г. — $118,3 млн, сообщается на сайте белорусского минфина.