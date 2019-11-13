Минприроды ожидает удвоения грузооборота по Севморпути к 2034 году

В июле Минтранс подготовил прогноз развития Севморпути. Согласно ему ожидается рост грузопотока почти вдвое, до 80 млн т за один год – 2024 г. По данным ведомства, грузооборот Севморпути по итогам 2018 г. составил 17 млн т. Минтранс ожидает, что в 2019 г. этот показатель составит до 26 млн т, к 2022 г. – до 32 млн т, а в 2023 г. он должен увеличиться на 13 млн т до 45 млн т.