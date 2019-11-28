Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что в России «очень много» надзорных органов и нужно рассмотреть вопрос о сокращении их количества в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Это вписывается в план Минфина по сокращению госслужащих, отметил он.