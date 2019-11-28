Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что в России «очень много» надзорных органов и нужно рассмотреть вопрос о сокращении их количества в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Это вписывается в план Минфина по сокращению госслужащих, отметил он.
Премьер Дмитрий Медведев допустил возможность объединения надзорных органов с похожими функциями. Какие ведомства могут быть упразднены или объединены, на заседании не обсуждалось.
Правительство обсуждает реформу контрольно-надзорной деятельности с начала года. В январе Медведев предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену или пересмотр необоснованных требований к бизнесу. Накануне правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определят, как будет работать этот механизм.