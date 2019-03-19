Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Децимация для зарплаты
Минфин снова обещает сократить количество чиновников
Места лишится каждый десятый сотрудник, но у оставшихся вырастет зарплата
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Чиновники в России неистребимы
Андрей Гордеев / Ведомости
Власти пообещали в ближайшие два года сократить количество госслужащих – в территориальных органах под сокращение попадут 15% сотрудников, в центральном аппарате – 10%. Об этом объявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко: нужно «вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень» (цитата по «Интерфаксу»).
В 2010 г. Минфин предложил ограничить индексацию зарплат бюджетников размером инфляции и сократить 20% федеральных чиновников – 120 000 человек – и так сэкономить для бюджета 43 млрд руб. Дмитрий Медведев (тогда президент) предложение поддержал, подписав указ о поэтапном сокращении госслужащих на 20% в 2011–2013 гг.
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