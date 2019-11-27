Экономика

Правительство готово запустить реформу контроля и надзора за бизнесом

Необходимые для этого законопроекты согласованы, но сфера их применения сузилась
Анна Червонная
Анна Червонная
Премьер Дмитрий Медведев готовится помочь бизнесу реформой контроля /Евгений Разумный / Ведомости

Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, рассказали два федеральных чиновника. «Ведомости» ознакомились с копиями документов, их подлинность подтвердили член комиссии и сотрудники двух бизнес-объединений, участвовавших в обсуждении проектов. В четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, говорит сотрудник аппарата правительства. Представитель аппарата вице-премьера Константина Чуйченко не ответил на вопросы «Ведомостей».

Законопроекты – о госконтроле и об обязательных требованиях – часть реформы контрольно-надзорной деятельности. Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.

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