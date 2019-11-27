Правительство готово запустить реформу контроля и надзора за бизнесом

Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, рассказали два федеральных чиновника. «Ведомости» ознакомились с копиями документов, их подлинность подтвердили член комиссии и сотрудники двух бизнес-объединений, участвовавших в обсуждении проектов. В четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, говорит сотрудник аппарата правительства. Представитель аппарата вице-премьера Константина Чуйченко не ответил на вопросы «Ведомостей».