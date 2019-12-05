Медведев объяснил увольнение руководителя оператора мусорной реформы

«Здесь нет никакой особой причины, кроме одной. Коллеги, которые отвечают за этот процесс в правительстве, их там несколько, были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компаний. Мы такую компанию (РЭО — прим. "Ведомостей") впервые создали, они хотят, чтобы там было больше энергии», — отметил Медведев. По его словам, нужные кадры для решения задачи уже найдены.