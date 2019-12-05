Экономика

Медведев объяснил увольнение руководителя оператора мусорной реформы

Ведомости
Ведомости

Премьер Дмитрий Медведев в интервью 20 телеканалам прокомментировал решение об отставке генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.

«Здесь нет никакой особой причины, кроме одной. Коллеги, которые отвечают за этот процесс в правительстве, их там несколько, были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компаний. Мы такую компанию (РЭО — прим. "Ведомостей") впервые создали, они хотят, чтобы там было больше энергии», — отметил Медведев. По его словам, нужные кадры для решения задачи уже найдены.

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Экономика

Он также заявил, что переход к ответственному поведению в сфере утилизации отходов — сложный процесс, которому нужно учить население, а курировать процесс должны регионы. «Из белого дома мы не должны принимать решение по каждому мусорному бачку», — добавил премьер.

Медведев 25 ноября подписал распоряжение об увольнении гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Контракт с ним правительство расторгло досрочно. Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил о решении назначить новым руководителем РЭО аудитора Счетной палаты, экс-министр строительства и ЖКХ Михаила Меня. Однако назначение не состоялось, а Гордеев 4 декабря заявил журналистам, что правительство рассматривает несколько кандидатов на пост руководителя РЭО.

Экологического оператора создали по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб. РЭО должен заниматься масштабной мусорной реформой. В частности, свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.

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