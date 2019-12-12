Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Россия потеряла первое полугодие 2020 г. с точки зрения экономического роста из-за слабости потребительского спроса. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, передает агентство «Прайм».
Министр прогнозирует, что инфляция к концу года опустится до 3%, а в I квартале следующего года может оказаться ниже 2,5%. ЦБ реагирует на отклонение инфляции от цели в 4%, но пока принятых мер недостаточно, чтобы компенсировать замедление потребительского кредитования, считает Орешкин.
ЦБ в этом году уже четыре раза снизил ключевую ставку – суммарно на 1,25 процентного пункта (п. п.) с 7,75 до 6,5%. В пятницу, 13 декабря, регулятор снова рассмотрит этот вопрос. Большинство опрошенных Reuters экономистов уверены, что ЦБ снизит ставку на 0,25 п. п.
Минэкономразвития ожидает, что в 2019 г. экономический рост замедлится до 1,3%. В следующем году, по прогнозу министерства, он незначительно ускорится до 1,7%.