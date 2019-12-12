Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Министр прогнозирует, что инфляция к концу года опустится до 3%, а в I квартале следующего года может оказаться ниже 2,5%. ЦБ реагирует на отклонение инфляции от цели в 4%, но пока принятых мер недостаточно, чтобы компенсировать замедление потребительского кредитования, считает Орешкин.