ЕЦБ огласил итоги первого заседания под руководством Лагард
Европейский центральный банк не стал менять денежную политику по итогам первого заседания под руководством нового президента Кристин Лагард. Ставка рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Они будут оставаться на этом уровне, пока инфляция не приблизится к целевому уровню — почти 2% (в ноябре – 1% годовых).
ЕЦБ также продолжит ежемесячно приобретать облигации на 20 млрд евро в рамках программы покупки активов.
Центробанк представил новые экономические прогнозы. По его оценкам, ВВП еврозоны вырастет на 1,2% в этом году, на 1,1% — в 2020 г., а затем на 1,4% — в 2021 г. и 2022 г. Инфляция должна ускориться до 1,6% в 2022 г.
Лагард на пресс-конференции после заседания заявила, что риски замедления экономики сохраняются, но становятся «менее выраженными». Кроме того, она снова призвала правительства стран еврозоны и власти ЕС предпринимать больше шагов для стимулирования экономики.
Первое выступление Лагард вызывало повышенный интерес. Инвесторы надеялись найти в ее словах намеки на будущую денежную политику ЕЦБ. Но Лагард на пресс-конференции предупредила, что не стоит «чрезмерно интерпретировать» ее слова и сравнивать ее с предшественниками. Лагард сказала, что будет выступать в собственной манере и варьировать слова в зависимости от аудитории.
Накануне свое последнее заседание в этом году провела Федеральная резервная система США. Она оставила ставку на уровне 1,5-1,75% и дала понять, что не собирается менять ее в 2020 г.