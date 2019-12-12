ЕЦБ огласил итоги первого заседания под руководством Лагард

Центробанк представил новые экономические прогнозы. По его оценкам, ВВП еврозоны вырастет на 1,2% в этом году, на 1,1% — в 2020 г., а затем на 1,4% — в 2021 г. и 2022 г. Инфляция должна ускориться до 1,6% в 2022 г.