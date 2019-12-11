Экономика

Как приход Кристин Лагард может повлиять на политику ЕЦБ

Неверные сигналы могут ввести инвесторов в заблуждение
Алексей Невельский
Алексей Невельский
Кристин Лагард предпочитает, чтобы ее сравнивали с совой /Francisco Seco / AP

Европейский центральный банк в четверг, 12 декабря, проведет первое заседание под руководством нового президента Кристин Лагард. Центробанк вряд ли изменит процентные ставки, но последующая пресс-конференция Лагард вызывает большой интерес у инвесторов. Они будут искать в ее словах указаний на дальнейшую политику ЕЦБ. Но есть риск, что участники рынков могут истолковать их неправильно.

Осторожная тактика

Мало кто ждет, что Лагард станет сразу же менять денежную политику ЕЦБ, – в отличие от ее предшественника Марио Драги, возглавившего центробанк в разгар долгового кризиса в еврозоне в 2011 г. Ему пришлось сразу же опустить ставки, чтобы поддержать экономику и банковский сектор, а затем еще больше смягчить денежную политику. Но, несмотря на отрицательные ставки и покупку облигаций на 2,6 трлн евро, экономика еврозоны растет медленно, а инфляция остается значительно ниже целевых 2%. 

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.