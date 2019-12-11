Как приход Кристин Лагард может повлиять на политику ЕЦБ

Мало кто ждет, что Лагард станет сразу же менять денежную политику ЕЦБ, – в отличие от ее предшественника Марио Драги, возглавившего центробанк в разгар долгового кризиса в еврозоне в 2011 г. Ему пришлось сразу же опустить ставки, чтобы поддержать экономику и банковский сектор, а затем еще больше смягчить денежную политику. Но, несмотря на отрицательные ставки и покупку облигаций на 2,6 трлн евро, экономика еврозоны растет медленно, а инфляция остается значительно ниже целевых 2%.