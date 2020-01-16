Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки

«Первое, что необходимо делать, – это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, заниматься самыми современными информационными технологиями», – сказал Мишустин. Он также заметил, что важной частью его работы будет общение с бизнесом: «Самое важное – снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае, серьезно поговорить с бизнесом».