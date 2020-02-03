Цена нефти Brent достигла минимального значения за 13 месяцев

Коронавирус нового типа начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 г. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, врачи диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, более чем у 17 000 человек. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в России. Заболевшие граждане Китая, обнаруженные в Забайкальском крае и Тюменской области, были госпитализированы.