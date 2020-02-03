Цена нефти Brent достигла минимального значения за 13 месяцев
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась до $54,7 за баррель, достигнув минимума за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов.
Начало 2020 г. отметилось наиболее резким месячным падением цены Brent за 30 лет. The Wall Street Journal отмечает, что Brent подешевела за январь на 15%. Представители ОПЕК+ проведут встречу, на которой обсудят возможные способы стабилизации рынка. Одно из предложений, по данным источников WSJ, – временное снижение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки.
Коронавирус нового типа начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 г. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, врачи диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, более чем у 17 000 человек. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в России. Заболевшие граждане Китая, обнаруженные в Забайкальском крае и Тюменской области, были госпитализированы.