WSJ: Саудовская Аравия призывает сильно снизить нефтедобычу

Цены на нефть Brent снизились на 15% в январе, что стало самым значительным месячным падением за 30 лет, отмечает WSJ. Причина – во вспышке коронавируса в Китае, крупнейшем мировом потребителе нефти. Из-за распространения инфекции, которая затронула уже более 17 000 человек (данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая), из которых умер 361, аналитики прогнозируют замедление экономического роста в Китае. В зависимости от того, как быстро будет распространяться вирус по миру и насколько успешными будут меры по борьбе с ним, зависит и ситуация в мировой экономике, рост которой начал понемногу ускоряться в конце прошлого года.