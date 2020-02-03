WSJ: Саудовская Аравия призывает сильно снизить нефтедобычу
Саудовская Аравия призывает ОПЕК и другие страны, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, значительно снизить ее на короткий период. Это нужно, чтобы компенсировать негативное влияние коронавируса на спрос на нефть, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей ОПЕК.
Цены на нефть Brent снизились на 15% в январе, что стало самым значительным месячным падением за 30 лет, отмечает WSJ. Причина – во вспышке коронавируса в Китае, крупнейшем мировом потребителе нефти. Из-за распространения инфекции, которая затронула уже более 17 000 человек (данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая), из которых умер 361, аналитики прогнозируют замедление экономического роста в Китае. В зависимости от того, как быстро будет распространяться вирус по миру и насколько успешными будут меры по борьбе с ним, зависит и ситуация в мировой экономике, рост которой начал понемногу ускоряться в конце прошлого года.