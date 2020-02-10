Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

Согласно предварительной оценке исполнения бюджета, которую Минфин опубликовал в начале января, ушедшее в начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн руб., или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 трлн руб. Самый низкий процент исполнения расходов отмечается по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (84,2%), «Общегосударственные вопросы» (85,6%) и «Культура, кинематограф» (87,8%). О том, что правительство не успеет потратить более 1 трлн руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.