Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине
Члены правительства не должны давать необдуманных обещаний о выделении денег из резервного фонда, а ситуация, когда в конце года часть бюджета остается неизрасходованной, недопустима, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он поручил руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко проанализировать причины остатков законтрактованных расходов 2019 г. с «соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности».
«Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий».
Согласно предварительной оценке исполнения бюджета, которую Минфин опубликовал в начале января, ушедшее в начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн руб., или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 трлн руб. Самый низкий процент исполнения расходов отмечается по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (84,2%), «Общегосударственные вопросы» (85,6%) и «Культура, кинематограф» (87,8%). О том, что правительство не успеет потратить более 1 трлн руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
По мнению Мишустина, слабое кассовое исполнение бюджета – это результат неэффективного планирования или низкого качества управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.