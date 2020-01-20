Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей
Минфин отчитался о предварительных итогах исполнения федерального бюджета за 2019 г. Ушедшее в начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн руб., или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 трлн руб.
Самый низкий процент исполнения расходов отмечается по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (84,2%), «Общегосударственные вопросы» (85,6%) и «Культура, кинематограф» (87,8%), самый высокий – по направлениям «Социальная политика» (99,7%) и «Средства массовой информации» (99,9%).
Доходы казны по итогам прошлого года превысили 20 трлн руб. Все основные администраторы доходов федерального бюджета перевыполнили план по перечислениям в бюджет. Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 12,6 трлн руб, или 100,5% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба – 5,7 трлн руб. (101,6% от запланированного), другие федеральные органы – 1,8 трлн руб. (103,5% от запланированного).
О том, что правительство не успеет потратить более 1 трлн руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ежегодно сумма неизрасходованных, но предусмотренных бюджетом денег растет, напомнил он. В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд руб. В 2017 г. неизрасходованными остались 594 млрд руб. (расходы были исполнены на 96,5% от утвержденной росписи).
И. о. вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов тогда ответил Кудрину, что эти деньги можно было бы потратить, но это не было бы эффективно. Он объяснил проблемы с кассовым исполнением бюджета изменением правил, в частности отказом от авансовых платежей.
Ранее Минфин раскрыл предварительные итоги исполнения национальных проектов. Темпы их финансирования оказались ниже, чем в целом по бюджету, – 91,4% от запланированного. Самый низкий процент исполнения был по нацпроектам «Экология», «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости». При этом пятая часть средств на нацпроект «Цифровая экономика» была потрачена за три дня в конце года.