Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей

О том, что правительство не успеет потратить более 1 трлн руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ежегодно сумма неизрасходованных, но предусмотренных бюджетом денег растет, напомнил он. В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд руб. В 2017 г. неизрасходованными остались 594 млрд руб. (расходы были исполнены на 96,5% от утвержденной росписи).