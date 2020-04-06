Силуанов заявил о завершении «тучных времен» в экономике
Из-за пандемии коронавируса для российской экономики наступает этап новой реальности, но она к этому готова, заявил министр финансов Антон Силуанов в фильме «Опасный вирус», который вышел на телеканале «Россия 24». По словам чиновника, у ЦБ накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, и есть резервы правительства, которых хватит, чтобы отреагировать на любые изменения в бюджете и экономике.
«Тучные времена прошли. Сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве»
Золотовалютные резервы Центробанка упали за последнюю отчетную неделю (13–20 марта) на 5,1% – на $29,8 млрд до $551,2 млрд, говорится на сайте регулятора. Большее недельное сокращение резервов Банка России было только в октябре 2008 г., когда они упали на $30,6 млрд, и в январе 2009 г. ($30,3 млрд).
На борьбу с коронавирусом власти зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП), объявил 1 апреля премьер Михаил Мишустин. В середине марта правительство подготовило план поддержки экономики и граждан в условиях кризиса, который предполагал создание антикризисного фонда в размере 300 млрд руб. В то же время ЦБ объявил меры поддержки пострадавшим от эпидемии коронавируса отраслям, а позже расширил эти меры и на другие отрасли. В них входят кредитные каникулы для населения, помощь онлайн-торговле и реструктуризация кредитов.