Силуанов заявил о завершении «тучных времен» в экономике

На борьбу с коронавирусом власти зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП), объявил 1 апреля премьер Михаил Мишустин. В середине марта правительство подготовило план поддержки экономики и граждан в условиях кризиса, который предполагал создание антикризисного фонда в размере 300 млрд руб. В то же время ЦБ объявил меры поддержки пострадавшим от эпидемии коронавируса отраслям, а позже расширил эти меры и на другие отрасли. В них входят кредитные каникулы для населения, помощь онлайн-торговле и реструктуризация кредитов.