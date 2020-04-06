Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

В январе 2020 г. премьер Михаил Мишустин заявлял депутатам, что не намерен возвращаться к прогрессивной шкале, так как в России нет среднего класса, с которого можно было бы собирать налог по прогрессивной ставке. Позднее министр финансов Антон Силуанов не исключал введения прогрессивной шкалы подоходного налога после 2024 г., но приоритетом он называл существенное снижение страховых взносов.