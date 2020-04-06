Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда. Это позволит сбалансировать бюджет и «достроить систему взаимодействия «государство – население – бизнес», пишет он в колонке для РБК. Максимальную ставку НДФЛ он предложил установить на уровне 18% (с доходов более 100 млн руб. в год).
Троценко также считает целесообразным отмену социальных платежей для малых и средних предприятий на ближайшие два-три года. Таким образом малый и средний бизнес, по словам Троценко, сохранит возможность платить зарплату сотрудникам и арендные взносы. «Если персонал будет сокращен, страховые взносы все равно никто не заплатит», – отмечает он.
Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России до 2001 г., с 1998 по 2001 г. ставки подоходного налога варьировались от 12 до 35% в зависимости от объема доходов. С 2001 г. ставка НДФЛ была отвязана от объема дохода. Основная ставка подоходного налога для налоговых резидентов России – 13%, а на отдельные виды доходов установлены ставки от 9 до 35%.
В январе 2020 г. премьер Михаил Мишустин заявлял депутатам, что не намерен возвращаться к прогрессивной шкале, так как в России нет среднего класса, с которого можно было бы собирать налог по прогрессивной ставке. Позднее министр финансов Антон Силуанов не исключал введения прогрессивной шкалы подоходного налога после 2024 г., но приоритетом он называл существенное снижение страховых взносов.