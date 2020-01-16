Мишустин рассказал об основных направлениях работы на посту премьера
В четверг кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин встретился с думскими фракциями и рассказал, над чем собирается работать, если его кандидатура будет одобрена.
В среду, 15 января, президент Владимир Путин объявил об отставке правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Через несколько часов президент предложил для утверждения на пост премьера руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит вопрос об утверждении его кандидатуры на пост премьер-министра. Медведев пока остается временно исполняющим обязанности премьера.
Самое важное – снять барьеры для бизнеса и сократить издержки, рассказал Мишустин на встрече с депутатами «Единой России». «Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать», – подчеркнул он.
Пока существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля, в прошлом году власти уже начали эту реформу – в 2020 г. по поручению Медведева чиновникам предстоит пересмотреть действующие обязательные требования, создать кодекс этики контролеров и улучшить образовательные программы для них.
Мишустин также пообещал заниматься нацпроектами: «Я считаю, что это хороший инструмент для достижения этих целей, в том числе и для роста ВВП». Надо заниматься их инвентаризацией и опираться на регионы, добавил он. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Мишустин «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации» (цитата по «Интерфаксу»).
Нацпроекты стоимостью 26 трлн руб. – экономическая программа Путина до 2024 г. Их медленное выполнение и слабый рост экономики были одним из основных поводов для критики правительства Дмитрия Медведева. В конце года чиновники пытались лихорадочно наверстать упущенное: например, 20% годового бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» было потрачено с 28 по 31 декабря.
Ситуация в российской экономике стабильная – есть «приличный» фонд национального благосостояния (ФНБ, по данным Минфина, на 1 декабря 2019 г. ФНБ составлял 7,9 трлн руб.), золотовалютные резервы, перечислил Мишустин. «Очевидно», что инфляция не выйдет за 4% (по данным Росстата на 9 января, инфляция была 2,9%), уверен он. Необходимо заниматься институциональными реформами, реформой управления и привносить самые современные информационные технологии, предложил Мишустин.
Одна из таких технологий – единая система контроля за доходами всего населения, рассказал Мишустин. «Все домохозяйства в России будут в течение двух лет внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи», – цитирует «Интерфакс» депутата Госдумы Алексея Куринного. Федеральная налоговая служба (ФНС) уже создала облачный реестр, объединяющий в электронном виде данные всех загсов, которые раньше передавали информацию в разном формате на бумаге.
Адресная поддержка – лучший способ помочь бедным, говорил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров: «Раздавать деньги просто так не надо, а надо четко понять, кто у нас бедный, а кто нет». Два года, по его оценке, достаточно, чтобы создать подобную систему. В идеале, когда человек обращается за помощью, у работника соцслужб должно занимать 30 секунд, чтобы узнать всё о материальном положении заявителя, рассказывает Назаров: «Это реально сделать, подобная система уже работает в Турции».
В конце 2018 г. власти обсуждали другой способ поддержать бедных – ввести вычет из НДФЛ в размере прожиточного минимума для бедных людей. Совещания, по словам собеседников «Ведомостей», проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве. Для компенсации части потерь от предоставления вычетов власти обсуждали повышение ставки НДФЛ до 16%. А на прошлой неделе стало известно, что три депутата из ЛДПР – Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Борис Пайкин – направили в правительство законопроект об освобождении от НДФЛ тех, чьи доходы не превышают двух МРОТ. Но в итоге чиновники отказались от такой идеи.
Прогрессивная шкала налогообложения вводиться не будет, сказал Мишустин, «сейчас это неактуально». В России нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью, объяснил он депутатам КПРФ (его слова приводит «Интерфакс»). А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью. Помощь малоимущим – еще один приоритет работы кандидата в премьер-министры, рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Нужно разобраться в том, что происходит с доходами и дожитием. «По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать», – заявил Мишустин депутатам КПРФ (его слова приводит «Интерфакс»).
Депутаты «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР решили поддержать кандидатуру Мишустина. «Он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры», – сказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский (цитата по «Интерфаксу»). КПРФ воздержится от голосования.