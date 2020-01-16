Мишустин рассказал об основных направлениях работы на посту премьера

Прогрессивная шкала налогообложения вводиться не будет, сказал Мишустин, «сейчас это неактуально». В России нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью, объяснил он депутатам КПРФ (его слова приводит «Интерфакс»). А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью. Помощь малоимущим – еще один приоритет работы кандидата в премьер-министры, рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Нужно разобраться в том, что происходит с доходами и дожитием. «По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать», – заявил Мишустин депутатам КПРФ (его слова приводит «Интерфакс»).