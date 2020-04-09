Правительство отложило снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа
Вопрос изменения порогов не стоит рассматривать как минимум до середины следующего года, сказал на заседании Совета Евразийской экономической комиссии статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Сейчас пошлинами не облагаются посылки стоимостью до 200 евро. Сама пошлина составляет 15%, но не менее 2 евро за 1 кг. Минфин предлагал снизить порог беспошлинного ввоза до 100 евро уже с июля 2020 г., а к 2022 г. – до 20 евро.
Но пока главная задача – создать всю необходимую инфраструктуру для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли, подчеркнул Сазанов.
Значительное снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд руб. за 2020–2023 гг., оценивали эксперты Высшей школы экономики, при том что доходы в федеральный бюджет составят лишь 14 млрд руб.
Федеральная таможенная служба считает, что снижение порога принесет бюджету около 300 млрд руб. за 2020–2022 гг. Из них 223 млрд руб. – в 2022 г., сообщал «Интерфакс».