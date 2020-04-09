Правительство отложило снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа

Сейчас пошлинами не облагаются посылки стоимостью до 200 евро. Сама пошлина составляет 15%, но не менее 2 евро за 1 кг. Минфин предлагал снизить порог беспошлинного ввоза до 100 евро уже с июля 2020 г., а к 2022 г. – до 20 евро.