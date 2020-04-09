Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за ситуации в экономике

6 марта распалось соглашение по сокращению добычи нефти участников организации стран – экспортеров (ОПЕК). Это произошло из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли договориться об условиях продления сделки. 9 марта цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в три раза.