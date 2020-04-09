Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за ситуации в экономике
Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок из-за ситуации в экономике, сказал представитель министерства. Ведомство планировало представить уточненный прогноз 9 апреля.
2 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что подготовленный в январе макропрогноз развития России в 2020–2022 гг. в недостаточной мере учитывает влияние вируса на мировую экономику. По словам министра, имеющийся сейчас прогноз «вызывает много вопросов», так как готовился с учетом прогнозов аналитиков, предположивших, что экономика Китая к концу I квартала 2020 г. начнет восстанавливаться.
6 марта распалось соглашение по сокращению добычи нефти участников организации стран – экспортеров (ОПЕК). Это произошло из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли договориться об условиях продления сделки. 9 марта цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в три раза.