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Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за ситуации в экономике

Ведомости

Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок из-за ситуации в экономике, сказал представитель министерства. Ведомство планировало представить уточненный прогноз 9 апреля.

2 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что подготовленный в январе макропрогноз развития России в 2020–2022 гг. в недостаточной мере учитывает влияние вируса на мировую экономику. По словам министра, имеющийся сейчас прогноз «вызывает много вопросов», так как готовился с учетом прогнозов аналитиков, предположивших, что экономика Китая к концу I квартала 2020 г. начнет восстанавливаться.

6 марта распалось соглашение по сокращению добычи нефти участников организации стран – экспортеров (ОПЕК). Это произошло из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли договориться об условиях продления сделки. 9 марта цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в три раза.

Ранее по теме: Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных