FT: ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Россия в марте добывала по 11,3 млн баррелей в сутки. Президент Владимир Путин на встрече с представителями нефтяной отрасли допускал сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки, но добавил, что оно «должно происходить по-партнерски». Представитель Министерства энергетики также сообщал «Ведомостям», что Россия готова снижать добычу, но в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении.