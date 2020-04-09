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FT: ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Ведомости

Россия и страны ОПЕК договорились снизить добычу нефти суммарно на 10 млн баррелей в сутки, сообщает Financial Times (FT). Источники издания утверждают, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу до 5 млн баррелей в сутки. Reuters со ссылкой на черновик соглашения подтверждает эту информацию и уточняет, что Россия сократит суточную добычу на 2,5 млн баррелей.

Другие участники Организации стран – экспортеров нефти суммарно сократят добычу на 5 млн баррелей, сообщает FT. Ирак сократит добычу на 1,06 млн баррелей в день, Кувейт – на 0,64 млн, ОАЭ – на 0,72 млн, уточняет Reuters по предварительному тексту соглашения на май – июнь. Министры стран ОПЕК+ пытаются убедить Мексику присоединиться к программе сокращения добычи, добавляет источник Reuters.

Россия в марте добывала по 11,3 млн баррелей в сутки. Президент Владимир Путин на встрече с представителями нефтяной отрасли допускал сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки, но добавил, что оно «должно происходить по-партнерски». Представитель Министерства энергетики также сообщал «Ведомостям», что Россия готова снижать добычу, но в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных