FT: ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки
Россия и страны ОПЕК договорились снизить добычу нефти суммарно на 10 млн баррелей в сутки, сообщает Financial Times (FT). Источники издания утверждают, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу до 5 млн баррелей в сутки. Reuters со ссылкой на черновик соглашения подтверждает эту информацию и уточняет, что Россия сократит суточную добычу на 2,5 млн баррелей.
Другие участники Организации стран – экспортеров нефти суммарно сократят добычу на 5 млн баррелей, сообщает FT. Ирак сократит добычу на 1,06 млн баррелей в день, Кувейт – на 0,64 млн, ОАЭ – на 0,72 млн, уточняет Reuters по предварительному тексту соглашения на май – июнь. Министры стран ОПЕК+ пытаются убедить Мексику присоединиться к программе сокращения добычи, добавляет источник Reuters.
Россия в марте добывала по 11,3 млн баррелей в сутки. Президент Владимир Путин на встрече с представителями нефтяной отрасли допускал сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки, но добавил, что оно «должно происходить по-партнерски». Представитель Министерства энергетики также сообщал «Ведомостям», что Россия готова снижать добычу, но в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении.