Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, именно по этой причине Росстат, подконтрольный Минэкономразвития, сдвинул публикацию макростатистики на поздний вечер.
Как напоминает агентство, данные о промпроизводстве в России в нерабочем апреле Росстат опубликовал 21 мая в 21.00 вечера. В это же время на прошлой неделе вышел доклад о ситуации в экономике в апреле с данными о безработице и розничных продажах. Другая статистика также стала появляться вечером, после окончания рабочего времени. До этого Росстат долгие годы традиционно публиковал данные в 16 часов вечера.
«Росстату запрещают публиковать данные или требуют, чтобы они как минимум перенесли время. Теперь пытаются хоть в тот же день, но вечером, чтобы не было с утра никаких новостей», — пояснил Reuters источник, знакомый с ситуацией. Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов остается меньше времени для подготовки и работы с цифрами, уточнил другой источниу. «Расчет на то, что если цифра выходит в 7-8 вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — сказал он. «Они все еще мыслят передовицами», — отметил третий источник.
Поздним вечером стал обнародовать свои оценки и Минэкономразвития. Картину деловой активности за март ведомство опубликовало 30 апреля после 20 вечера, а апрельские данные по экономике появились на прошлой неделе только в 22.30 мск. Трехлетний макропрогноз, выпущенный до пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен, министерство также обнародовало в 23 часа.
«Есть предположение, что если поздно публиковать статистику, то об этом никто писать не станет», — подтвердил собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией.
Представитель Росстата объяснил «Ведомостям» более поздние сроки выхода статистических данных удаленной работой сотрудников. «В центральном аппарате службы на рабочих местах регулярно присутствует менее половины сотрудников, в региональных органах статистики на удаленную работу переведено от четверти до трети работников», — отметил он. Усложнившиеся условия работы влияют на длительность расчетов и время раскрытия информации, добавил он.