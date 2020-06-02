Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры

«Росстату запрещают публиковать данные или требуют, чтобы они как минимум перенесли время. Теперь пытаются хоть в тот же день, но вечером, чтобы не было с утра никаких новостей», — пояснил Reuters источник, знакомый с ситуацией. Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов остается меньше времени для подготовки и работы с цифрами, уточнил другой источниу. «Расчет на то, что если цифра выходит в 7-8 вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — сказал он. «Они все еще мыслят передовицами», — отметил третий источник.