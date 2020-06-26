Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

Правительство России временно ослабит бюджетное правило с 0,5% до 1,9% ВВП в предельных госрасходах, говорится в обзоре «Ответ России на коронакризис позволит сохранить ее кредитные преимущества» агентства Fitch Ratings. Из-за этого расходы сверх правила в этом году могут вырасти на 1,5 млрд руб. Другие параметры бюджетного правила – цена отсечения и правила использования ФНБ – останутся прежними, считает Fitch.