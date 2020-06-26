Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России
Правительство России временно ослабит бюджетное правило с 0,5% до 1,9% ВВП в предельных госрасходах, говорится в обзоре «Ответ России на коронакризис позволит сохранить ее кредитные преимущества» агентства Fitch Ratings. Из-за этого расходы сверх правила в этом году могут вырасти на 1,5 млрд руб. Другие параметры бюджетного правила – цена отсечения и правила использования ФНБ – останутся прежними, считает Fitch.
«Мы ожидаем дополнительные заимствования, чтобы компенсировать потерю ненефтяных доходов и поддержать антикризисные расходы... Мы полагаем, что в 2022 г. Россия вернется к своему структурному дефициту в 0,5% ВВП», – говорится в обзоре.
В мае министр финансов Антон Силуанов говорил, что бюджетное правило в условиях пандемии коронавируса меняться не будет. При этом он не исключал, что в 2020 г. Минфин увеличит госзаимствования относительно первоначального плана.