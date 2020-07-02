«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих
Компании, включенные в список системообразующих предприятий, нуждающихся в помощи государства, готовы выйти из него из-за необходимости еженедельно и ежемесячно предоставлять отчетность для властей, даже не получив господдержки. Об этом сообщает со ссылкой на собеседников в среде промышленников «Коммерсантъ».
На проблемы, создаваемые получением статуса системообразующих предприятий, газете пожаловались представители целого ряда компаний, включенных в список на время пандемии коронавирусной инфекции. В правительственный перечень включили более 1335 организаций, 43% из них относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к ТЭКу. Предприятия из перечня, которые по итогам стресс-тестов оказываются в зоне риска, могут претендовать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, госгарантии и льготные кредиты. Они обязаны при этом еженедельно и ежемесячно сдавать отчеты в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга. Из 1335 предприятий льготные кредиты получили только 139, на сумму 130 млрд руб. Источники газеты в правительстве России отмечают, что список исходно создавался для контроля, а не для помощи всем.
В ГИСП компании должны предоставлять финансовые, операционные и HR-показатели, часть которых они не готовят даже для себя. К эти отчетным показателям добавляются региональные. Каждые три дня участники перечня выполняют стресс-тесты. По словам одного из собеседников газеты, тем, кто не заполняет всю эту отчетность, грозят исключением из списка и недопуском к тому или иному вижу господдержки. О приостановке рассмотрения заявок для предприятий, не обновляющих информацию в госсистемах, говорится и в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая.
Многие предприятия уже сами готовы выйти из списка, но боятся «имиджевых потерь». Как пишет газета со ссылкой на протоколу правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики от 19 июня, ряд компаний предлагалось исключить из перечня из-за «отсутствия конструктивного взаимодействия», а некоторые сами попросили об этом, отказавшись регистрироваться в ГИСП. При этом рассрочку по налогам и дополнительные субсидии, пройдя три этапа согласования, смог получить только «Аэрофлот», а подавали заявки 15 компаний. «Возможно, у многих были иллюзии, что включение в список автоматически дает какие-либо преференции, но это не так»,— отметил собеседник издания в правительстве.
Как рассказали в «Башволготанкере», еженедельно и ежемесячно компания представляет отчеты в Минтранс, налоговую службу Башкирии, региональный Гостранс и Минэкономики, а также в ГИСП, дублируя данные. В Nissan сообщили, что компания на смогла получить господдержку на пополнение оборотных средств и компенсацию расходов на персонал, «по причине избыточных требований и сложных процедур отбора». О том же говорят в одном из информационно-коммуникационном холдингов. Собеседник еще в одной компании-участнике списка отмечает, что некоторые из запрашиваемых данных составляют коммерческую тайну, поэтому «многие не спешат их предоставлять». Другой собеседник добавляет, что компании избегают обращаться за помощью в неведении о том, что от них потребуют в дальнейшем. Участники рынка заявляют, что государство запрашивает «весьма чувствительную информацию» и опасаются ее утечки к конкурентам.