«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Как рассказали в «Башволготанкере», еженедельно и ежемесячно компания представляет отчеты в Минтранс, налоговую службу Башкирии, региональный Гостранс и Минэкономики, а также в ГИСП, дублируя данные. В Nissan сообщили, что компания на смогла получить господдержку на пополнение оборотных средств и компенсацию расходов на персонал, «по причине избыточных требований и сложных процедур отбора». О том же говорят в одном из информационно-коммуникационном холдингов. Собеседник еще в одной компании-участнике списка отмечает, что некоторые из запрашиваемых данных составляют коммерческую тайну, поэтому «многие не спешат их предоставлять». Другой собеседник добавляет, что компании избегают обращаться за помощью в неведении о том, что от них потребуют в дальнейшем. Участники рынка заявляют, что государство запрашивает «весьма чувствительную информацию» и опасаются ее утечки к конкурентам.