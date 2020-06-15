Бизнес просит расширить поддержку системообразующим компаниям

Крупный бизнес просит расширить поддержку системообразующих компаний — смягчить критерии для получения льготных кредитов на пополнение оборотных средств и увеличить лимит кредита на группу компаний с 3 млрд руб. больше чем втрое. Также компании предлагают помогать не только самим системообразующим предприятиям, но и их поставщикам чтобы не допустить разрыва производственных цепочек. Об этом предприниматели попросили первого вице-премьера Андрея Белоусова на его встрече с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).