Правительство оплатит антикризисный план по большей части за счет займов
Большая часть национального плана восстановления экономики будет оплачиваться за счет займов на открытых рынках. При этом формально на 2020-2021 гг. правительство России отступит от бюджетного правила, а расходы будут на 2% внутреннего валового продукта (ВВП) выше, чем этим правилом предусматривается. Об этом пишет «Коммерсантъ» по итогам заседания правительства 2 июля, посвященного правкам Бюджетного кодекса.
О правках Бюджетного кодекса на заседании объявил премьер-министр Михаил Мишустин, они позволят включить в расходы бюджета национальный план восстановления экономики, окончательный вариант которого будет готов до конца июля. По словам Мишустина, превышение утвержденных расходов бюджета 2020 г. составит предельно 1,8 трлн рублей. Из этого, по расчетам издания, следует, что общая стоимость антикризисного плана составит около 4,4 трлн рублей. Как пишет газета, полный возврат к бюджетному правилу планируется к 2022 г. вне зависимости от цен на нефть. При этом средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), по расчетам Минфина, при текущих ценах на нефть будут использоваться лишь на 250-300 млрд рублей.
Основную часть средств на дополнительные расходы бюджета в 2020–2021 гг. планируется привлечь за счет размещений облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин объявил, что в третьем квартале намерен разместить ОФЗ на 1 трлн руб., а с начала года уже занято 1,7 трлн рублей. По словам заместителя министра финансов Владимира Колычева, банковскому сектору разумнее принять на себя суверенный, а не кредитный риск, и в силу этого финансировать дефицит бюджета (менее 5% ВВП в 2020 г., по текущим прогнозам) рациональнее через займы, а не из ФНБ. Из 4,4 трлн рублей на антикризисный план, пишет «Коммерсантъ», 1,1 трлн руб. — это средства от сделки по Сбербанку, 1 трлн руб. — перераспределенные расходы при сохранении их общей суммы, остальное будет привлекаться за счет займов.
Сам же временный отказ от бюджетного правила обусловлен борьбой с падением цен на нефть, то есть ограничениями для российского экспорта, предусмотренных сделкой ОПЕК+. ля российского экспорта. По словам Колычева, при расчетах бюджетных расходов предлагается считать базовые нефтегазовые доходы федерального бюджета на 2020–2021 гг. «без учета сделки ОПЕК+». При этом к 2022 г. плановый бюджетный дефицит должен составить не более 1% ВВП, а цена отсечения полностью соответствовать формуле Бюджетного кодекса. По состоянию на июнь, неизбежные расходы антикризисного плана — это 450 млрд рублей на здравоохранение и борьбу с эпидемией, 800 млрд руб. социальных выплат, в том числе по итогам голосования по конституции, до 800 млрд — поддержка регионов и соцфондов, 2 трлн руб. — поддержка наиболее пострадавших отраслей