Правительство оплатит антикризисный план по большей части за счет займов

Основную часть средств на дополнительные расходы бюджета в 2020–2021 гг. планируется привлечь за счет размещений облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин объявил, что в третьем квартале намерен разместить ОФЗ на 1 трлн руб., а с начала года уже занято 1,7 трлн рублей. По словам заместителя министра финансов Владимира Колычева, банковскому сектору разумнее принять на себя суверенный, а не кредитный риск, и в силу этого финансировать дефицит бюджета (менее 5% ВВП в 2020 г., по текущим прогнозам) рациональнее через займы, а не из ФНБ. Из 4,4 трлн рублей на антикризисный план, пишет «Коммерсантъ», 1,1 трлн руб. — это средства от сделки по Сбербанку, 1 трлн руб. — перераспределенные расходы при сохранении их общей суммы, остальное будет привлекаться за счет займов.