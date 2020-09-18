Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП
Прогноз Минэкономразвития по темпам роста ВВП России выше 3% в следующие три года «выглядит очень оптимистично», написал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своей колонке для РБК.
«Если в 2021 г. будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 гг. мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», – считает Кудрин. По его словам, Счетная палата ожидает дефицит бюджета в этом году на уровне 4,5% ВВП ввиду падения нефтегазовых доходов при росте расходов на реализацию антикризисных мер. В 2021 г. спад российской экономики может быть 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета составит порядка 1% ВВП.
Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП в России в текущем году 14 сентября. Ранее ведомство ожидало снижения в 5% ВВП, теперь же – 3,9%. При этом в следующие три года российская экономика вернется к ежегодному росту выше 3%, считают в ведомстве.
По прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.