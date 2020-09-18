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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП

Ведомости

Прогноз Минэкономразвития по темпам роста ВВП России выше 3% в следующие три года «выглядит очень оптимистично», написал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своей колонке для РБК.

«Если в 2021 г. будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 гг. мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», – считает Кудрин. По его словам, Счетная палата ожидает дефицит бюджета в этом году на уровне 4,5% ВВП ввиду падения нефтегазовых доходов при росте расходов на реализацию антикризисных мер. В 2021 г. спад российской экономики может быть 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета составит порядка 1% ВВП.

Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП в России в текущем году 14 сентября. Ранее ведомство ожидало снижения в 5% ВВП, теперь же – 3,9%. При этом в следующие три года российская экономика вернется к ежегодному росту выше 3%, считают в ведомстве.

По прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных