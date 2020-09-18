Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП

«Если в 2021 г. будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 гг. мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», – считает Кудрин. По его словам, Счетная палата ожидает дефицит бюджета в этом году на уровне 4,5% ВВП ввиду падения нефтегазовых доходов при росте расходов на реализацию антикризисных мер. В 2021 г. спад российской экономики может быть 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета составит порядка 1% ВВП.