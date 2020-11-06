Мишустин заявил о попытках ряда стран получить политическую выгоду от пандемии
Некоторые страны используют пандемию коронавируса в своих экономических и политических интересах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества», — сказал Мишустин. Он пояснил, что для этого они применяют торговые и экономические барьеры, а также протекционистские меры.
Мишустин отметил, что для устранения последствий коронавирусной инфекции на постсоветском пространстве следует «активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений, обеспечение функционирования зоны свободной торговли СНГ, углубление взаимодействия в области транспорта». «Целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговле, услугами, заняться сопряжением интеграционных процессов в рамках Содружества и Евразийского экономического союза», — сказал Мишустин.
В конце сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, осудил создание торгово-экономических барьеров и введение нелегитимных экономических санкций на фоне пандемии и призвал их отменить. Он также предложил создать глобальный интеграционный экономический проект, включающий все страны Европы и Азии — Большое евразийское партнерство для преодоления социально-экономических последствий пандемии и возврата к росту экономик континента.