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Мишустин заявил о попытках ряда стран получить политическую выгоду от пандемии

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Некоторые страны используют пандемию коронавируса в своих экономических и политических интересах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». 

«Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества», — сказал Мишустин. Он пояснил, что для этого они применяют торговые и экономические барьеры, а также протекционистские меры.

Мишустин отметил, что для устранения последствий коронавирусной инфекции на постсоветском пространстве следует «активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений, обеспечение функционирования зоны свободной торговли СНГ, углубление взаимодействия в области транспорта». «Целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговле, услугами, заняться сопряжением интеграционных процессов в рамках Содружества и Евразийского экономического союза», — сказал Мишустин. 

В конце сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, осудил создание торгово-экономических барьеров и введение нелегитимных экономических санкций на фоне пандемии и призвал их отменить. Он также предложил создать глобальный интеграционный экономический проект, включающий все страны Европы и Азии — Большое евразийское партнерство для преодоления социально-экономических последствий пандемии и возврата к росту экономик континента.

Ранее по теме: Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных