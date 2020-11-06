Мишустин заявил о попытках ряда стран получить политическую выгоду от пандемии

«Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества», — сказал Мишустин. Он пояснил, что для этого они применяют торговые и экономические барьеры, а также протекционистские меры.