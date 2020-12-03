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Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 18 сентября

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов опустился до 74,92 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 15:05 мск. В последний раз эта валюта была на таком уровне 18 сентября 2020 г., после чего росла. 

Самой высокой стоимости доллар достиг 3 ноября, в день президентских выборов в США. Его цена составила 80,3 руб. После этого российский рубль начал постепенно укрепляться.

Доллар падает на фоне роста цен на нефть. Вчера международное ценовое агентство Argus сообщило, что накануне заседания стран группы ОПЕК+, на котором может быть принято решение о сокращении объема нефтедобычи в 2021 г., стоимость российской марки Urals превысила $47 за баррель, вернувшись в докризисному уровню. 

Нефть марки Brent также подорожала, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Вчера цена ее февральского фьючерса превысила $48 за баррель. Стоимость январского фьючерса WTI поднялась выше $45 за баррель.

Аналитики, ранее опрошенные агентством Reuters, заявили, что рост нефтяных цен обусловлен оптимизмом на фоне новостей о высокой эффективности испытываемых вакцин от коронавируса, что говорит о возможности дальнейшего восстановления глобальной экономики и спроса на энергоресурсы. 

Курс евро, по данным торгов на Мосбирже, снизился до 90,84 руб. При этом ранее, в конце ноября, европейская валюта дешевела до 89,8 руб.

Ранее по теме: Аналитики зафиксировали рост интереса россиян к курсу доллара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных