Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 18 сентября
Курс доллара в ходе торгов опустился до 74,92 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 15:05 мск. В последний раз эта валюта была на таком уровне 18 сентября 2020 г., после чего росла.
Самой высокой стоимости доллар достиг 3 ноября, в день президентских выборов в США. Его цена составила 80,3 руб. После этого российский рубль начал постепенно укрепляться.
Доллар падает на фоне роста цен на нефть. Вчера международное ценовое агентство Argus сообщило, что накануне заседания стран группы ОПЕК+, на котором может быть принято решение о сокращении объема нефтедобычи в 2021 г., стоимость российской марки Urals превысила $47 за баррель, вернувшись в докризисному уровню.
Нефть марки Brent также подорожала, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Вчера цена ее февральского фьючерса превысила $48 за баррель. Стоимость январского фьючерса WTI поднялась выше $45 за баррель.
Аналитики, ранее опрошенные агентством Reuters, заявили, что рост нефтяных цен обусловлен оптимизмом на фоне новостей о высокой эффективности испытываемых вакцин от коронавируса, что говорит о возможности дальнейшего восстановления глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.
Курс евро, по данным торгов на Мосбирже, снизился до 90,84 руб. При этом ранее, в конце ноября, европейская валюта дешевела до 89,8 руб.