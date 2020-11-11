Аналитики зафиксировали рост интереса россиян к курсу доллара

При этом россияне выразили мнение, что через три месяца доллар будет стоить 85 руб., а через год — 90 руб. В то же время наибольшая доля опрошенных — 61% — хранит сбережения в рублях, тогда как в долларах — только 8%. Больше трети граждан (35%) заявили, что совсем не имеют сбережений.