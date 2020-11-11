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Аналитики зафиксировали рост интереса россиян к курсу доллара

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В октябре этого года 22% россиян регулярно следили за курсом доллара к рублю, что является максимальным значением с марта, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 41% опрошенных интересуется динамикой валют периодически.

При этом в октябре прошлого года данные показатели составляли 15% и 36% соответственно. Кроме того, тогда почти половина граждан (49%) совсем не следила за стоимостью доллара. Сейчас доля таковых снизилась до 37%.

С октября 2019 г. по январь 2020 г. доля россиян, регулярно следящих на курсом валют, колебалась в пределах 13-18%. Однако в марте на фоне пандемии коронавирусной инфекции она выросла до 27%. Тем не менее уже в следующем месяце показатель вновь снизился и до октября не превышал 22%.

При этом россияне выразили мнение, что через три месяца доллар будет стоить 85 руб., а через год — 90 руб. В то же время наибольшая доля опрошенных — 61% — хранит сбережения в рублях, тогда как в долларах — только 8%. Больше трети граждан (35%) заявили, что совсем не имеют сбережений.

По данным Московской биржи на 12:07 мск, стоимость доллара с момента открытия торгов 11 ноября снизилась на 0,4% — до 76,14 руб. Евро также подешевел. Его цена составила 89,9 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных