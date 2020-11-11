Аналитики зафиксировали рост интереса россиян к курсу доллара
В октябре этого года 22% россиян регулярно следили за курсом доллара к рублю, что является максимальным значением с марта, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 41% опрошенных интересуется динамикой валют периодически.
При этом в октябре прошлого года данные показатели составляли 15% и 36% соответственно. Кроме того, тогда почти половина граждан (49%) совсем не следила за стоимостью доллара. Сейчас доля таковых снизилась до 37%.
С октября 2019 г. по январь 2020 г. доля россиян, регулярно следящих на курсом валют, колебалась в пределах 13-18%. Однако в марте на фоне пандемии коронавирусной инфекции она выросла до 27%. Тем не менее уже в следующем месяце показатель вновь снизился и до октября не превышал 22%.
При этом россияне выразили мнение, что через три месяца доллар будет стоить 85 руб., а через год — 90 руб. В то же время наибольшая доля опрошенных — 61% — хранит сбережения в рублях, тогда как в долларах — только 8%. Больше трети граждан (35%) заявили, что совсем не имеют сбережений.
По данным Московской биржи на 12:07 мск, стоимость доллара с момента открытия торгов 11 ноября снизилась на 0,4% — до 76,14 руб. Евро также подешевел. Его цена составила 89,9 руб.