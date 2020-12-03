ТАСС: страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января
Министры стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ОПЕК.
«Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки», — сказал собеседник агентства. По словам источников, подобные встречи будут проводиться в ежемесячном формате, чтобы обеспечить мониторинг ситуации на мировом рынке нефти.
«Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке», — добавил один из источников.
Ранее три источника, знакомые с официальной позицией Москвы к заседанию ОПЕК+, сообщили «Ведомостям», что Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 г.