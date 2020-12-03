ТАСС: страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января

Ранее три источника, знакомые с официальной позицией Москвы к заседанию ОПЕК+, сообщили «Ведомостям», что Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 г.