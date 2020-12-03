Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Новак подтвердил договоренность стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

Ведомости

Россия может увеличить добычу нефти с января 2021 г. на 125 тыс. баррелей в сутки согласно новой квоте ОПЕК+, это решение уже согласовано с российскими компаниями. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+, передает ТАСС. 

«Что касается возможностей в январе нарастить [добычу], действительно, если мы сегодня приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тыс. баррелей в январе месяце, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей», — сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что этот вопрос обсуждался с российскими компаниями — они подтвердили готовность нарастить добычу в случае принятия такого решения всеми странами. 

По его словам, ОПЕК+ подтвердила свои договоренности о необходимости постепенно вернуть на рынок нефти 2 млн баррелей в сутки, но темпы возврата должны учитывать условия на рынке.

«Первый пункт касается подтверждения существующих договорённостей по декларации, принимая необходимость постепенного возврата 2 миллионов баррелей на рынок при том, что темпы восстановления должны регулироваться по результатам анализа состояния рынка», — сказал вице-премьер. 

Ранее три источника, знакомые с официальной позицией Москвы к заседанию ОПЕК+, сообщили «Ведомостям», что Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 г.

Позже сегодня ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что министры стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки

Ранее по теме: Россия готова поддержать плановый рост добычи в ОПЕК+

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных