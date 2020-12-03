Новак подтвердил договоренность стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти
Россия может увеличить добычу нефти с января 2021 г. на 125 тыс. баррелей в сутки согласно новой квоте ОПЕК+, это решение уже согласовано с российскими компаниями. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+, передает ТАСС.
«Что касается возможностей в январе нарастить [добычу], действительно, если мы сегодня приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тыс. баррелей в январе месяце, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей», — сказал Новак.
Вице-премьер отметил, что этот вопрос обсуждался с российскими компаниями — они подтвердили готовность нарастить добычу в случае принятия такого решения всеми странами.
По его словам, ОПЕК+ подтвердила свои договоренности о необходимости постепенно вернуть на рынок нефти 2 млн баррелей в сутки, но темпы возврата должны учитывать условия на рынке.
«Первый пункт касается подтверждения существующих договорённостей по декларации, принимая необходимость постепенного возврата 2 миллионов баррелей на рынок при том, что темпы восстановления должны регулироваться по результатам анализа состояния рынка», — сказал вице-премьер.
Ранее три источника, знакомые с официальной позицией Москвы к заседанию ОПЕК+, сообщили «Ведомостям», что Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 г.
Позже сегодня ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что министры стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки