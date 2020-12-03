Новак подтвердил договоренность стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

«Что касается возможностей в январе нарастить [добычу], действительно, если мы сегодня приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тыс. баррелей в январе месяце, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей», — сказал Новак.