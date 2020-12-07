Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС
Расходы на тестирование и лечение пациентов с коронавирусом в стационарах с марта по октябрь составили 143,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елену Чернякову.
«За эти месяцы расходы только на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только в стационарах и на тестирование составили 143,5 млрд руб.», — сказала Чернякова на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020». Эта сумма, по ее словам, на 8% больше объема финансового обеспечения программы ОМС. Ноябрьские расходы будут «значительно выше», чем в октябре, добавила Чернякова.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г. В 2020 г. Россия направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет «стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар», подчеркнул вице-премьер.