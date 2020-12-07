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Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

Ведомости

Расходы на тестирование и лечение пациентов с коронавирусом в стационарах с марта по октябрь составили 143,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елену Чернякову.

«За эти месяцы расходы только на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только в стационарах и на тестирование составили 143,5 млрд руб.», — сказала Чернякова на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020». Эта сумма, по ее словам, на 8% больше объема финансового обеспечения программы ОМС. Ноябрьские расходы будут «значительно выше», чем в октябре, добавила Чернякова.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г. В 2020 г. Россия направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет «стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар», подчеркнул вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных