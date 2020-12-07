Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

«За эти месяцы расходы только на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только в стационарах и на тестирование составили 143,5 млрд руб.», — сказала Чернякова на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020». Эта сумма, по ее словам, на 8% больше объема финансового обеспечения программы ОМС. Ноябрьские расходы будут «значительно выше», чем в октябре, добавила Чернякова.