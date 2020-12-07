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Всемирный экономический форум пройдет в Сингапуре в мае 2021 года

Ведомости

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходил в швейцарском городе Давос, в 2021 г. пройдет в Сингапуре с 13 по 16 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте форума. 

«Специальная ежегодная встреча в 2021 г. в Сингапуре станет первым глобальным мероприятием для руководителей, посвященное восстановлению мира после пандемии. Эта личная встреча соберет вместе лидеров, чтобы сосредоточить внимание на поиске решений самых насущных проблем», — следует из заявления.  

Более подробная информация будет объявлена позже, отмечается на сайте форума. 

Изначально проведение форума планировалось в Давосе, однако его было решено перенести в другое место из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе.

Ранее по теме: Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных