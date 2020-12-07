Всемирный экономический форум пройдет в Сингапуре в мае 2021 года
Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходил в швейцарском городе Давос, в 2021 г. пройдет в Сингапуре с 13 по 16 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте форума.
«Специальная ежегодная встреча в 2021 г. в Сингапуре станет первым глобальным мероприятием для руководителей, посвященное восстановлению мира после пандемии. Эта личная встреча соберет вместе лидеров, чтобы сосредоточить внимание на поиске решений самых насущных проблем», — следует из заявления.
Более подробная информация будет объявлена позже, отмечается на сайте форума.
Изначально проведение форума планировалось в Давосе, однако его было решено перенести в другое место из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе.