Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с января на лето 2021 г., следует из заявления на сайте форума.
«Всемирный экономический форум решил перенести ежегодную встречу 2021 г. в Давосе на начало следующего лета», ‒ говорится в сообщении.
В пресс-службе форума пояснили, что мировым лидерам необходимо собраться вместе для разработки общего пути восстановления и формирования «великой перезагрузки» мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии коронавируса.
«Давосские диалоги» пройдут в январе в дистанционном формате. Подробная информация о датах и месте проведения форума будет объявлена позднее.