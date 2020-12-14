Правительство выделит 6,5 млрд рублей на поддержку аграриев

На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Позднее в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а также хлебные изделия. Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В тот же день Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений с производителями по сдерживанию роста цен на продукты.