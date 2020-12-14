Правительство выделит 6,5 млрд рублей на поддержку аграриев
Правительство направит более 6,5 млрд руб. на поддержку агробизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.
«Мы направим более 6,5 млрд рублей на возмещение части затрат на создание новых или модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что таких инвестиционных проектов «более сотни».
«Фермы по производству мяса, молочные комплексы, селекционные, семеноводческие центры и ряд других объектов. Трансферты поступят в бюджеты 34 регионов», — сказал Мишустин. Он добавил, что отдельные субсидии получат производители муки, хлебобулочной продукции и сахара.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что для стабилизации ситуации с ценами на хлебные продукты внутри страны правительство планирует ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно. До этого источники «Ведомостей» сообщали, что мера должна коснуться экспорта пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Позже Мишустин отметил, что это предложение одобрено правительством и в ближайшее время будет опубликован соответствующий акт.
На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Позднее в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а также хлебные изделия. Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В тот же день Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений с производителями по сдерживанию роста цен на продукты.