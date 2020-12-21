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Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала декабря

Ведомости

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 91 руб., составив к 10:48 мск 91,17 руб. Таким образом, валюта подорожала на 1,35% с момента закрытия торгов днем ранее. Евро достиг сегодняшнего уровня впервые с 3 декабря.

Цена доллара также увеличивается на торгах, рост за сегодняшний день составил 1,55%. К 10:48 валюта подорожала до 74,9 руб. К порогу в 75 руб. доллар приблизился также впервые с 3 декабря.

Ранее стоимость валют падала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и начале прививочных кампаний в странах. Теперь же евро и доллар стали расти в цене после сообщений об обнаружении в ряде стран нового штамма коронавируса и объявлений о закрытии границ между странами.

Падают в цене и фьючерсы на нефть, которые раньше дорожали. Так, если 18 декабря февральский фьючерс марки Brent впервые с начала марта вырос в цене до более чем $52 за баррель, то на сегодняшних торгах на Лондонской бирже ICE он составил $50,52, потеряв в стоимости более 3%. Примерно настолько же подешевел и февральский фьючерс нефти марки WTI. Его цена на сегодняшних торгах составила $47,62 за барель. 

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $52 за баррель впервые с начала марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных