Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала декабря

Падают в цене и фьючерсы на нефть, которые раньше дорожали. Так, если 18 декабря февральский фьючерс марки Brent впервые с начала марта вырос в цене до более чем $52 за баррель, то на сегодняшних торгах на Лондонской бирже ICE он составил $50,52, потеряв в стоимости более 3%. Примерно настолько же подешевел и февральский фьючерс нефти марки WTI. Его цена на сегодняшних торгах составила $47,62 за барель.