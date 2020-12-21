Воробьев заявил о «съеденном» коронавирусом росте экономики Подмосковья
Пандемия коронавируса «съела» годовой экономический рост Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью «РИА Новости».
«Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия, по большому счету, "съела" этот рост», — сказал Воробьев. Он пояснил, что за 2019 г. валовой региональный продукт региона увеличился на 3,7%, «а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 трлн руб.».
«Откат назад будет, но не критичный. Пока одни отрасли простаивали из-за ограничений, другие, наоборот, росли, как, например, оптовая и розничная торговля», — отметил Воробьев. В числе выросших в пандемию отраслей он также назвал производство медикаментов и медицинского оборудования.
«Во время весеннего локдауна в Подмосковье случился бум интернет-торговли. До пандемии ее оборот был 230 млн в сутки, во время весенней волны – 2,8 млрд, в 12 раз больше», — подчеркнул Воробьев, пояснив, что это стимулировало всю цепочку — от поставщиков до транспортных компаний.
По состоянию на 21 декабря Московская область находится на третьем месте в стране после Санкт-Петербурга и Москвы по заболеваемости коронавирусом — за сутки выявлено 1523 новых случая. В регионе действует обязательный масочный режим, ограничена работа общепита в ночное время, запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия.
До 12 января в Подмосковье действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается в силе блокировка оформления льготных билетов и использования социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образовательных организаций и ВУЗов.