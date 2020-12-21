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Воробьев заявил о «съеденном» коронавирусом росте экономики Подмосковья

Ведомости

Пандемия коронавируса «съела» годовой экономический рост Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью «РИА Новости».

«Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия, по большому счету, "съела" этот рост», — сказал Воробьев. Он пояснил, что за 2019 г. валовой региональный продукт региона увеличился на 3,7%, «а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 трлн руб.».

«Откат назад будет, но не критичный. Пока одни отрасли простаивали из-за ограничений, другие, наоборот, росли, как, например, оптовая и розничная торговля», — отметил Воробьев. В числе выросших в пандемию отраслей он также назвал производство медикаментов и медицинского оборудования.

«Во время весеннего локдауна в Подмосковье случился бум интернет-торговли. До пандемии ее оборот был 230 млн в сутки, во время весенней волны – 2,8 млрд, в 12 раз больше», — подчеркнул Воробьев, пояснив, что это стимулировало всю цепочку — от поставщиков до транспортных компаний.

По состоянию на 21 декабря Московская область находится на третьем месте в стране после Санкт-Петербурга и Москвы по заболеваемости коронавирусом — за сутки выявлено 1523 новых случая. В регионе действует обязательный масочный режим, ограничена работа общепита в ночное время, запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия.

До 12 января в Подмосковье действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается в силе блокировка оформления льготных билетов и использования социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образовательных организаций и ВУЗов. 

Ранее по теме: В Подмосковье продлили ограничения до 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных