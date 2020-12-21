Воробьев заявил о «съеденном» коронавирусом росте экономики Подмосковья

«Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия, по большому счету, "съела" этот рост», — сказал Воробьев. Он пояснил, что за 2019 г. валовой региональный продукт региона увеличился на 3,7%, «а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 трлн руб.».