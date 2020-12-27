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Правительство направит более 172 млрд рублей на развитие дорог в регионах

Ведомости

Правительство решило выделить более 172,3 млрд руб. в ближайшие три года на развитие дорожной сети в регионах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается на сайте правительства, выделение средств позволит субъектам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру. Помимо этого финансирование также должно поспособствовать внедрению интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и снизить количество ДТП.

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Финансирование осуществляется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого – увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, и снизить число ДТП к 2024 г., добавили в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных