Правительство направит более 172 млрд рублей на развитие дорог в регионах
Правительство решило выделить более 172,3 млрд руб. в ближайшие три года на развитие дорожной сети в регионах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как отмечается на сайте правительства, выделение средств позволит субъектам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру. Помимо этого финансирование также должно поспособствовать внедрению интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и снизить количество ДТП.
Финансирование осуществляется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого – увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, и снизить число ДТП к 2024 г., добавили в правительстве.