Правительство направит более 172 млрд рублей на развитие дорог в регионах

Как отмечается на сайте правительства, выделение средств позволит субъектам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру. Помимо этого финансирование также должно поспособствовать внедрению интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и снизить количество ДТП.